Valuta: euro levert in

(ABM FN-Dow Jones) De euro daalde woensdag naar 1,0814, na het tegenvallende consumentenvertrouwen in de VS en in afwachting van wat de inflatiedata van de VS over januari donderdag gaan brengen.

"Die zijn cruciaal. De verwachting is dat de Amerikaanse kerninflatie op maandbasis is gestegen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Wij denken dat de Fed dit jaar de rente met in totaal 75 basispunten verlaagt en zien dat ook al ingeprijsd. Voorlopig houden we nog altijd rekening met een opwaarts potentieel voor de dollar, waarmee de euro op termijn richting de 1,06 dollar kan koersen", aldus Mevissen.

Danske Bank stelde woensdag in een valutarapport dat de euro de komende maanden ten opzichte van het Britse pond kan oplopen. Danske voorziet een stijging naar 0,88 pond voor een euro op een termijn van zes tot twaalf maanden op grond van de economische vooruitzichten en het verwachte monetaire beleid. Mocht de Britse economie het beter doen dan de economie van de eurozone, dan kan dit scenario zich volgens de bank nog wijzigen.

De Reserve Bank of New Zealand liet woensdag de rente op 5,50 procent staan. Dat was tegen de verwachting in. Vooraf was gerekend op een verdere stijging van de belangrijkste rente. De centrale bank gaf wel aan dat het beleid voor langere tijd stringent blijft. De RBNZ streeft naar een inflatie van 1 tot 3 procent. In september zal de inflatie volgens de bank binnen deze bandbreedte komen en in december 2025 rond de 2 procent uitkomen.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone kwam over februari definitief uit op 15,5 negatief tegen 16,1 negatief een maand eerder.

In de VS gaat het vandaag over de nieuwe groeiramingen voor het vierde kwartaal en de wekelijkse olievoorraden.

Verder zijn nogal wat Fed-sprekers vandaag, zoals van de Fed van New York, Atlanta en Boston.

De euro noteerde woensdag 0,3 procent lager op 1,0814 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8549 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent en noteerde op 1,2643 dollar. De Nieuw-Zeelandse dollar noteerde 1,2 procent lager op 0,6092 Amerikaanse dollar.

