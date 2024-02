Update: Consumentenvertrouwen eurozone licht verbeterd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in februari licht verbeterd. Dit bleek woensdag uit definitieve cijfers van de Europese Commissie. De index die het vertrouwen weergeeft, steeg met 0,6 punt tot -15,5. De index blijft daarmee ruim onder het langetermijngemiddelde. Consumenten werden positiever over hun financiële situatie en lijken meer bereid om grote aankopen te doen. Wel werden zij wat negatiever over de algemene economische situatie in hun land. Het economisch sentiment in de eurozone daalde in februari met 0,7 punt tot 95,4. De verwachtingsindex voor de werkgelegenheid bleef grofweg stabiel op 102,5. Het vertrouwen in de industrie bleek eveneens stabiel, terwijl het vertrouwen in de dienstensector met 1,6 punten verslechterde. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

