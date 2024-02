AEX lager geopend, ASMI en JET lager na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager geopend. Kort na opening van de beurs, koerste de AEX 0,3 procent lager op 850,31 punten. Onder de hoofdfondsen steeg Philips na bekendmaking van een nieuwe CFO krap twee procent. ASMI verloor juist twee procent na de cijfers van dinsdag nabeurs. De orders waren sterker dan verwacht, dankzij belangstelling voor zijn GAA-technologie en sterke vraag in China, maar ASMI bleef voorzichtig in zijn omzetverwachtingen, concludeerde Jefferies. Prosus leverde eveneens circa twee procent in. Allfunds steeg in de AMX met 3,7 procent en Inpost met 0,8 procent. Just Eat leverde licht in na jaarcijfers. De maaltijdbezorger kwam al eerder met voorlopige resultaten. AMG verloor 1,9 procent. Accsys steeg onder de kleinere aandelen 1,2 procent, terwijl Ebusco 1,5 procent inleverde. Kendrion won na cijfers licht, terwijl Azerion meer dan 2 procent moest inleveren. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.