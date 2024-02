Jefferies: Noord-Europa valt tegen bij Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeway.com heeft ietwat teleurstellend gepresteerd in Noord-Europa. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag in een rapport.

Voorbeurs kreeg de markt inzicht in hoe het EBITDA-resultaat was verdeeld over de verschillende regio's, nadat Just Eat al eerder met groepscijfers kwam. Vanochtend bleek dat de maaltijdbezorger ietwat teleurstellend heeft gepresteerd in Noord-Europa, aldus Jefferies. "Daar zulle vragen over komen in de call met het bedrijf later deze ochtend."

Ook presenteerde Just Eat een outlook voor 2024. De maaltijdbezorger mikt dit jaar op een groei van de brutotransactiewaarde, exclusief Noord-Amerika, van 2 tot 6 procent. De vrije kasstroom moet in 2024 en daarna positief blijven en de aangepaste EBITDA moet op circa 450 miljoen euro uitkomen. Op lange termijn moet de bijbehorende marge 5 procent van de brutotransactiewaarde uitmaken.

"We zien de logica dat Noord-Amerika uit de verwachting voor 2024 is gehaald", aldus Jefferies, erop wijzend dat de regio niet meer tot de kernmarkt behoort en dat de vrije kasstroom rond een break-evenpunt zit.

De outlook is volgens Jefferies solide, waarbij er geen grote aanpassingen aan de consensus nodig zijn.

Jefferies heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 25,50 euro. Het aandeel sloot dinsdag 3,4 procent hoger op 15,02 euro.