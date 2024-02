Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog vlak op 852,98 punten.

De Europese beurzen gaan vermoedelijk een terughoudende opening tegemoet, in aanloop naar belangrijke inflatiecijfers uit de VS en Europa later in de week. De data zullen door de markt nauwlettend worden gevolgd om een idee te krijgen van het pad dat centrale banken gaan bewandelen.

"Beleggers zijn eerder afwachtend dan dat zij op de koop- of verkoopknop drukken", aldus analisten van B. Riley Wealth Management.

De markt heeft de verwachtingen voor het aantal renteverlagingen dit jaar al flink teruggeschroefd. Een eerste verlaging door de Fed wordt nu in juni verwacht en niet langer in maart of mei, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME Markets. De kans op een verlaging in juni wordt momenteel ingeschat op krap 52 procent.

"We gaan ervan uit dat de trend van afnemende inflatie, ondanks een sterke dienstensector, doorzet en dat de Fed de beleidsrente in juni voor het eerst zal verlagen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Fed-lid Michelle Bowman zei eerder dat het nog te vroeg is om de rente te verlagen en dat een verlaging pas gerechtvaardigd is als de inflatiedruk verder afneemt. "De verwachtingen van aanhoudend hogere rentes in de VS, zullen de dollar nog wel een tijdje ondersteunen", zo stelde CBA.

De aandelenmarkten in Azië noteerden woensdagochtend enigszins verdeeld, waar bekend werd gemaakt dat de centrale bank van Nieuw-Zeeland de rente stabiel hield.

De olieprijs is dinsdag gestegen naar het hoogste niveau in ruim een week. De verwachting dat de vraag naar energie uit China stijgt, dreef de prijs op, evenals signalen van een krapper wereldwijd aanbod. De april-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 1,7 procent tot 78,87 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit was het hoogste slot sinds 16 februari. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs 0,5 procent lager.

De euro/dollar noteerde op 1,0824. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0844 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0850 op de borden.

Op macro-economisch vlak gaat de aandacht vandaag vooral uit naar Amerikaanse groeicijfers over het vierde kwartaal. Het gaat hier om een tweede raming.

Bedrijfsnieuws

ASM International heeft in het vierde kwartaal aan de omzetverwachting voldaan en rekent voor de eerste twee kwartalen van het nieuwe jaar op een stabiel niveau. De orders waren sterker dan verwacht, dankzij belangstelling voor zijn GAA-technologie en sterke vraag in China, maar ASMI bleef voorzichtig in zijn omzetverwachtingen, concludeerde Jefferies.

Philips heeft Charlotte Hanneman als nieuwe CFO voorgedragen.

Just Eat Takeaway.com verwacht voor het lopende jaar een verdere verbetering van de resultaten. De vrije kasstroom moet in 2024 en daarna positief blijven en de aangepaste EBITDA moet op circa 450 miljoen euro uitkomen. Dat was in 2023 nog 324 miljoen euro.

Kendrion heeft een lastig kwartaal achter de rug, maar wist de omzet in 2023 op peil te houden en blijft geloven in de haalbaarheid van de doelen op middellange termijn.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot dinsdag 0,2 procent hoger op 5.078,18 punten. De Dow Jones-index daalde een kwart procent tot 38.972,41 punten en de Nasdaq steeg 0,4 procent tot 16.035,30 punten.