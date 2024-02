Just Eat Takeaway.com verwacht hogere resultaten in 2024

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com verwacht voor het lopende jaar een verdere verbetering van de resultaten. Dit maakte de maaltijdbezorger woensdagochtend bekend met de jaarcijfers.

Just Eat mikt dit jaar op een groei van de brutotransactiewaarde, exclusief Noord-Amerika, van 2 tot 6 procent. De vrije kasstroom moet in 2024 en daarna positief blijven en de aangepaste EBITDA moet op circa 450 miljoen euro uitkomen. Op lange termijn moet de bijbehorende marge 5 procent van de brutotransactiewaarde uitmaken.

Verder liet de maaltijdbezorger opnieuw weten dat het nog steeds een volledige of gedeeltelijke verkoop van Grubhub overweegt.

Cijfers

De maaltijdbezorger kwam vanochtend met definitieve jaarcijfers, nadat Just Eat al eerder voorlopige resultaten publiceerde.

De brutotransactiewaarde inclusief Noord-Amerika liep in het afgelopen jaar met 4 procent terug tegen constante wisselkoersen tot 26,4 miljard euro. De aangepaste EBITDA verbeterde significant van 19 miljoen euro in 2022 naar 324 miljoen euro in 2023. Dankzij het toegenomen resultaat was de vrije kasstroom in de tweede jaarhelft positief. "Een significante mijlpaal", zo stelde de maaltijdbezorger.

CEO Jitse Groen bleek vooral te spreken over het sterke momentum in het VK en Ierland, waarbij de aangepaste EBITDA-marge richting het niveau van Noord-Europa gaat.

Eind 2023 had Just Eat 1,7 miljard euro in kas. De maaltijdbezorger gebruikte de liquiditeitspositie om eigen aandelen in te kopen. Per 24 februari is 7,3 procent van de uitstaande aandelen ingekocht.

Onder de streep restte wel nog altijd een verlies van 1,85 miljard euro, vooral vanwege afschrijvingen van 1,54 miljard euro gerelateerd aan onder meer eerdere overnames. Geschoond van deze effecten zou er in 2023 een winst zijn geweest van 145 miljoen euro tegen een verlies van 652 miljoen euro in 2022.