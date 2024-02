Update: Beurzen overwegend rood gekleurd in Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De aandelenmarkten in Azië noteerden woensdag enigszins verdeeld, waar bekend werd gemaakt dat de centrale bank van Nieuw-Zeeland de rente stabiel hield. De Japanse Nikkei 225 daalde fractioneel naar 39.231,26, terwijl de beurzen in Hong Kong en Shanghai daalden met 0,6 procent. Ook Sydney noteerde licht lager, maar Seoel was de witte raaf met een plus van 0,8 procent. De Reserve Bank of New Zealand handhaafde de rente op 5,50 procent, het hoogste niveau in 15 jaar, terwijl de centrale bank waarschuwde dat de inflatie ruim boven het gewenste niveau bleef. Hongkong zei dat het de vastgoedbeperkingen zou afschaffen in een poging de vastgoedsector te steunen. Minister van Financiën Paul Chan zei dat hij verwachtte dat de economie dit jaar tussen de 2,5 en 3,5 procent zal groeien. Hierdoor steeg de Hang Seng Property-index met bijna 2 procent, maar dit kon de hoofdindex niet in het groen trekken. Er zal naar verwachting weinig optimisme vanuit Azië naar Europa waaien, waar wordt verwacht dat de beurzen iets hoger zullen openen. Update: om technische redenen. Bron: ABM Financial News

