Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een iets hogere opening tegemoet.

IG Markets voorziet een openingswinst van 11 punten voor de Duitse DAX, een min van 1 punt voor de Franse CAC 40 en een stijging van 2 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag licht hoger, na gemengde berichten over het consumentenvertrouwen en in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers later deze week.

"Europese indices bewegen voorzichtig omhoog, na een terughoudende Amerikaanse handelsdag waarin grote techbedrijven de daling leidden", zag analist Joshua Mahony van Scope Markets. De positieve stemming na de indrukwekkende winst van de Amerikaanse AI-reus Nvidia begint volgens hem te vervagen.

De ECB zal tijdens de vergadering van 7 maart nog geen renteverlaging overwegen, denkt HSBC. Dat zou pas in juni het geval kunnen zijn volgens de bank.

Belangrijk deze week is het cijfer voor de Amerikaanse PCE-inflatie, wat de favoriete inflatiebarometer van de Fed is. Het cijfer kan volgens KBC het scenario en de timing van de renteverlagingen verfijnen.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen daalde in februari, meldde The Conference Board. Het Duitse consumentenvertrouwen werd juist iets sterker, bleek vanochtend al, terwijl het Franse consumentenvertrouwen een onverwacht deukje opliep.

Bedrijfsnieuws

Casino sloot 43 procent hoger in Parijs. Het noodlijdende supermarktbedrijf kreeg toestemming van de Parijse ondernemingsrechtbank voor een plan om vers kapitaal op te halen via een consortium onder leiding van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky. Casino telt meer dan 11.500 winkels en kampt met hoge schulden en een dalend marktaandeel in Frankrijk.

Bouygues sloot 8 procent hoger in Parijs, nadat het dividend verrassend onhoog ging ondanks een voorzichtige outlook, volgens JPMorgan. De cijfers over 2023 waren beter dan verwacht.

Munich Re bleef met de resultaten over het vierde kwartaal onder de verwachtingen. Maar het dividend lag bijna 20 procent hoger dan analisten hadden verwacht. De herverzekeraar sloot vrijwel vlak.

Halfgeleiderbedrijf Infineon won 4 procent in Frankfurt. Ook Rheinmetall en BASF waren in trek.

In Parijs verloor Eurofins 7 procent na tegenvallende cijfers.

Euro STOXX 50 4.885,74 (+0,44%)

STOXX Europe 600 496,33 (+0,18%)

DAX XX.XXX,XX (+0,76%)

CAC 40 7.948,40 (+0,23%)

FTSE 100 7.683,02 (-0,02%)

SMI 11.440,45 (-0,11%)

AEX 852,98 (+0,01%)

BEL 20 3.696,65 (+0,31%)

FTSE MIB 32.706,44 (+0,46%)

IBEX 35 10.113,80 (0,24%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag iets lager, na dinsdag verdeeld te zijn gesloten.

Nieuwe economische cijfers wezen dinsdag op risico's voor de binnenlandse economie en dempten het optimisme dat de aandelenindices dit jaar opstuwde.

Het consumentenvertrouwen in de VS daalde in februari, ondanks afnemende inflatie en waarschijnlijke renteverlagingen in het verschiet. Ook de orders voor duurzame goederen in de VS daalden meer dan verwacht, wat wijst op afnemende vraag aan het begin van het jaar.

De orders voor duurzame goederen in de VS daalden in januari met 6 procent, terwijl de huizenprijzen in de VS met 6 procent stegen in november, bleek verder. Woensdag volgt de nieuwste raming voor de groei van de Amerikaanse economie over het vierde kwartaal.

Later deze week zullen beleggers nieuwe inflatiecijfers ontleden.

"We gaan ervan uit dat de trend van afnemende inflatie, ondanks een sterke dienstensector, doorzet en dat de Fed de beleidsrente in juni voor het eerst zal verlagen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Bitcoin bleef in trek. De cryptomunt eindigde maandag op het hoogste niveau in meer dan twee jaar en noteerde dinsdag 4 procent hoger op 52.390 euro.

Bedrijfsnieuws

Zoom sloot 4,4 procent hoger, nadat de Amerikaanse online vergadertool een beter dan verwachte omzet van 1,15 miljard dollar en een winst per aandeel van 1,42 dollar boekte. Vooraf geraadpleegde analisten rekenden op 1,15 dollar winst.

Autozone steeg 6,7 procent. Het concern boekte een kwartaalwinst van 515 miljoen dollar op een omzet van 3,9 miljard dollar.

Norwegian Cruise Line blonk uit met een koerswinst van 20 procent. De cruisemaatschappij leed fors minder verlies op een hogere omzet.

Workday verloor 4 procent. De maker van bedrijfssoftware rapporteerde een beter dan verwachte gecorrigeerde winst en omzet over het vierde kwartaal en herhaalde de outlook.

Coinbase sloot 2,7 procent hoger, nadat de cryptobroker maandag al 17 procent meer waard werd, samen met de stijgende bitcoin. Andere cryptogerelateerde aandelen stegen ook.

Hims & Hers Health klom 33 procent, nadat het consultatieplatform voor telezorg 1,17 miljard tot 1,20 miljard dollar omzet aankondigde, terwijl analisten rekenden op 1,11 miljard.

Macy's gaat 150 ondermaats presterende winkels sluiten, meldde de retailer dinsdag. De 350 overgebleven winkels worden gerenoveerd. Het aandeel steeg 2,6 procent.

EBay steeg nabeurs 4,6 procent na kwartaalcijfers. First Solar tikte een koerswinst nabeurs van 2,5 procent aan.

S&P 500 index 5.078,18 (+0,17%)

Dow Jones index 38.972,41 (-0,25%)

Nasdaq Composite 16.035,30 (+0,37%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag in het rood, waarbij de Japanse beurs als enige er nog een kleine winst wist uit te persen.

Nikkei 225 39.250,53 (+0,0%)

Shanghai Composite 3.003,89 (-0,4%)

Hang Seng 16.701,11 (-0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0824. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0844 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0850 op de borden.

USD/JPY Yen 150,61

EUR/USD Euro 1,0824

EUR/JPY Yen 163,02

MACRO-AGENDA:

06:30 Producentenvertrouwen - Februari (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen en economisch sentiment - Februari (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Vierde kwartaal 2e raming (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Worldline - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

13.00 Baidu - Cijfers vierde kwartaal (Chi)

22:00 AMC Entertainment - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Salesforce - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Snowflake - Cijfers vierde kwartaal (VS)