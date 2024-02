Ebay in trek na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Ebay steeg dinsdag nabeurs na sterke kwartaalcijfers van de online-marktplaats. De aangepaste winst van 1,07 dollar per aandeel was iets hoger dan de analistenconsensus volgens FactSet van 1,03 dollar. Ook de omzet van 2,56 miljard dollar overtrof de verwachte 2,51 miljard. Een jaar eerder was de winst ook 1,07 dollar per aandeel en de omzet 2,51 miljard. Het verhandelde volume steeg met 2 procent tot 18,6 miljard dollar, ondanks een uitdagend macro-economisch klimaat, zei CEO Jamie Iannone. Outlook EBay rekent op een omzet van 2,50 tot 2,54 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2024. Analisten rekenden al op 2,53 miljard. Het aandeel steeg 5 procent in de handel nabeurs. Bron: ABM Financial News

