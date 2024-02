Europese beurzen sluiten licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag licht hoger gesloten, na gemengde berichten over het consumentenvertrouwen en in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers later deze week.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent hoger op 496,33 punten. De Duitse DAX steeg 0,8 procent naar 17.556,49 punten. De Franse CAC 40 eindigde 0,2 procent hoger op 7.948,40 punten. De Britse FTSE sloot vlak op 7.683,02 punten.

"Europese indices bewegen voorzichtig omhoog, na een terughoudende Amerikaanse handelsdag waarin grote techbedrijven de daling leidden", zag analist Joshua Mahony van Scope Markets. De positieve stemming na de indrukwekkende winst van de Amerikaanse AI-reus Nvidia begint volgens hem te vervagen.

De ECB zal tijdens de vergadering van 7 maart nog geen renteverlaging overwegen, denkt HSBC. Dat zou pas in juni het geval kunnen zijn volgens de bank.

Belangrijk deze week is het cijfer voor de Amerikaanse PCE-inflatie, wat de favoriete inflatiebarometer van de Fed is. Het cijfer kan volgens KBC het scenario en de timing van de renteverlagingen verfijnen.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen daalde in februari van 110,9 naar 106,7 punten, bleek dinsdagmiddag, na drie maanden van stijgingen, meldde The Conference Board. Het Duitse consumentenvertrouwen werd juist iets sterker, bleek vanochtend al, terwijl het Franse consumentenvertrouwen een onverwacht deukje opliep.

De orders voor duurzame goederen in de VS daalden in januari met 6 procent, terwijl de huizenprijzen in de VS met 6 procent stegen in november, bleek verder. Woensdag volgt de nieuwste raming voor de groei van de Amerikaanse economie over het vierde kwartaal.

De olieprijs steeg. Een april-future West Texas Intermediate werd 0,9 procent duurder op 78,30 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 82,17 dollar werd betaald, een stijging van 0,6 procent.

De euro/dollar noteerde stabiel op 1,0850. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0851 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Casino sloot 43 procent hoger in Parijs. Het noodlijdende supermarktbedrijf kreeg toestemming van de Parijse ondernemingsrechtbank voor een plan om vers kapitaal op te halen via een consortium onder leiding van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky. Casino telt meer dan 11.500 winkels en kampt met hoge schulden en een dalend marktaandeel in Frankrijk.

Bouygues sloot 8 procent hoger in Parijs, nadat het dividend verrassend onhoog ging ondanks een voorzichtige outlook, volgens JPMorgan. De cijfers over 2023 waren beter dan verwacht.

Munich Re bleef met de resultaten over het vierde kwartaal onder de verwachtingen. Maar het dividend lag bijna 20 procent hoger dan analisten hadden verwacht. De herverzekeraar sloot vrijwel vlak.

Halfgeleiderbedrijf Infineon won 4 procent in Frankfurt. Ook Rheinmetall en BASF waren in trek.

In Parijs verloor Eurofins 7 procent na tegenvallende cijfers.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag verdeeld. De S&P500-index was vrijwel onveranderd, de Dow Jones-index daalde 0,4 procent en technologie-index Nasdaq steeg 0,2 procent.