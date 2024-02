Macy's gaat 150 winkels sluiten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Macy's

(ABM FN-Dow Jones) Macy's gaat 150 winkels sluiten als onderdeel van een reorganisatieplan om de groei weer aan te jagen en het merk nieuw leven in te blazen. Dit meldde de Amerikaanse retailer dinsdag. Vanwege de reorganisatie nam Macy's een eenmalige last van 1 miljard dollar. Daarnaast wil het concern tot en met 2026 voor 600 tot 750 miljoen dollar bezittingen van de hand doen. Dinsdag bleek dat Macy's het afgelopen kwartaal in de rode cijfers is gedoken. Macy's boekte in het vierde kwartaal een nettoverlies van 71 miljoen dollar, ofwel 0,26 dollar per aandeel, in vergelijking met een nettowinst van 508 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Aangepast voor bijzondere posten boekte de retailer een winst van 2,45 dollar per aandeel. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op 1,98 dollar per aandeel. De omzet daalde van 8,3 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2022 naar 8,1 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. Outlook Voor het lopende boekjaar rekent Macy's op een aangepaste winst van 2,45 tot 2,85 dollar per aandeel. Analisten rekenden op 2,77 dollar per aandeel. De omzet wordt door de keten geraamd op 22,2 tot 22,9 miljard dollar. Het aandeel Macy's noteerde dinsdag 4,8 procent hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.