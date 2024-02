Wall Street koerst af op vlakke opening Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen dinsdag af op een vlakke opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel vlak. Wall Street maakt een pas op de plaats in afwachting van nieuwe impulsen. "De Amerikaanse markten houden even de adem in na een sterke rally, aangejaagd door een grotendeels succesvol verlopen cijferseizoen en de fantasie over AI, waardoor de belangrijkste indices naar recordhoogtes stegen", zei Interactive Investor. Beleggers kijken deze week met name uit naar de publicatie van de PCE-inflatie op donderdag. Deze cijfers zijn erg bepalend voor het monetaire beleid van de Fed. "We gaan ervan uit dat de trend van afnemende inflatie, ondanks een sterke dienstensector, doorzet en dat de Fed de beleidsrente in juni voor het eerst zal verlagen", zei investment manager Simon Wiersma van ING. Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat de orders duurzame goederen in januari zijn gedaald met 6,1 procent. Zonder transport daalden de duurzame orders met 0,3 procent en exclusief defensie was sprake van een daling met 7,3 procent. Later op de dag verschijnen de Case Shiller huizenprijzen en het consumentenvertrouwen van februari. Olie noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 77,45 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0854. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0848 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0847 op de borden. Bedrijfsnieuws Zoom noteerde voorbeurs ruim 7,0 procent hoger, nadat de Amerikaanse online vergadertool beter dan verwachte kwartaalcijfers presenteerde. Zoom boekte het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 31 januari, een omzet van 1,15 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 1,42 dollar per aandeel. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 1,15 dollar per aandeel op een omzet van 1,13 miljard dollar. Lowe's heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst geboekt op een lagere omzet. Het aandeel daalde voorbeurs 1,3 procent. Autozone steeg voorbeurs 4,0 procent. Het concern boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 515 miljoen dollar, ofwel 28,89 dollar per aandeel, op een omzet van 3,9 miljard dollar. Norwegian Cruise Line heeft het afgelopen kwartaal een fors lager verlies geleden op een hogere omzet. Het aandeel won 9,5 procent. Workday daalde voorbeurs 4,3 procent. Het bedrijfssoftwarebedrijf rapporteerde een beter dan verwachte gecorrigeerde winst en omzet over het vierde kwartaal en herhaalde de outlook. Coinbase steeg voorbeurs 6,7 procent, nadat de cryptobroker maandag ook al 17 procent steeg, toen de bitcoinprijs steeg. Op dit moment kost een bitcoin circa 56.500 dollar. Andere cryptogerelateerde aandelen stegen ook. MicroStrategy steeg 9,6 procent en Marathon Digital won 9,5 procent. Hims & Hers Health noteerde voorbeurs 17,0 procent hoger, nadat het telezorg consultatieplatform zei dat het voor het lopende boekjaar een omzet verwacht van 1,17 tot 1,2 miljard dollar, terwijl analisten rekenden op een omzet van 1,11 miljard dollar. Macy's gaat in de komende drie jaar ongeveer 150 ondermaats presterende winkels sluiten, zo'n 30 procent van al zijn winkels, meldde de retailer dinsdag. De 350 overgebleven winkels worden gerenoveerd. Het aandeel daalde voorbeurs 1,2 procent. Dinsdag publiceren onder andere American Tower, Agilent Technologies, eBay, First Solar en JM Smucker cijfers. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot maandag 0,4 procent lager op 5.069,53 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het rood op 39.069,23 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 15.976,25 punten. Bron: ABM Financial News

