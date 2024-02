Beursblik: goed 2023 voor Fugro verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in 2023 meer omzet en winst geboekt en zal weer dividend gaan uitkeren. Dit verwachten analisten in aanloop naar de cijfers van de bodemonderzoeker op donderdag. Voor het vierde kwartaal verwacht ING een omzet van 544 miljoen euro. Dat was over het vierde kwartaal van 2022 453 miljoen euro. De raming voor de EBITDA voor het laatste kwartaal van 2023 ligt op 79 miljoen euro, voornamelijk door de prestaties van de maritieme tak. Een jaar eerder kwam deze post over het vierde kwartaal uit op 50 miljoen euro. De EBIT steeg volgens ING van ruim 17 naar 40 miljoen euro, met een marge van 10,6 procent. De EBIT is in heel 2023 volgens zakenbank Jefferies bijna verdubbeld naar 214 miljoen euro, dankzij een omzetgroei van 22 procent. De analistenconsensus rekent volgens de bank op 210 miljoen euro. Dat zou de marge op 10,0 procent brengen, terwijl Fugro zelf mikt op een percentage in een bandbreedte van 8,0 tot 12,0 procent. Over 2023 verwacht ING een dividend van 0,40 euro per aandeel Fugro, conform de communicatie van het bedrijf zelf. Het is voor het eerst sinds negen jaar dat de bodemonderzoeker weer dividend uit zou keren. ING heeft een koopadvies voor Fugro met een koersdoel van 18,50 euro. Jefferies heeft ook een koopadvies, maar met een koersdoel van 22,50 euro. Lange termijn Fugro streeft in 2027 naar een EBIT-marge van 11 tot 15 procent, een vrije kasstroom van 6 tot 9 procent van de omzet en een rendement op geïnvesteerd kapitaal van meer dan 15 procent, zo bleek vorig jaar november tijdens een beleggersdag. Fugro verwacht dit te kunnen realiseren door een omzetgroei van 2,1 miljard euro nu naar 3,0 tot 3,5 miljard euro in 2027 dankzij hogere volumes, prijsbeleid, operationele leverage, kostenbeheersing en een verbeterde mix met hogere marges en terugkerende omzet. Als Fugro hierin slaagt vindt Jefferies een koersdoel van 30 euro op zijn plaats. Bron: ABM Financial News

