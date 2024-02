Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag iets hoger in afwachting van nieuwe inflatiecijfers uit de VS, die later deze week verschijnen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 495,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 17.492,81 punten. De Franse CAC 40 noteerde vlak met een stand van 7.928,06 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.689,32 punten. Alvast vooruitlopend op de aanstaande vergadering van de ECB van 7 maart, stelde HSBC alvast dat de centrale bank met de huidige inflatieteneur een renteverlaging niet eens ter overweging neemt. HSBC denkt de ECB niet eerder dan in juni met een renteverlaging komt. De markt krijgt morgen, woensdag de nieuwste raming voor de groei van de Amerikaanse economie over het vierde kwartaal voorgeschoteld. Deze week kijken de beleggers verder uit naar de publicatie van de Amerikaanse PCE-inflatie, wat de favoriete inflatiebarometer van de Fed is. Die is daarmee volgens KBC belangrijk om het scenario en de timing van de renteverlagingen te verfijnen. Het Duitse consumentenvertrouwen steeg conform de verwachting van 29,6 negatief naar 29,0 negatief, zo bleek vanochtend uit cijfers. Het Franse consumentenvertrouwen liep een onverwachte deuk op in februari met een daling van 91 naar 89, waar 92 was verwacht. Vanmiddag staan in de VS de orders voor duurzame goederen, de huizenprijzen en het consumentenvertrouwen, zoals dat wordt gemeten door onderzoeksbureau The Conference Board, op het menu. Olie werd dinsdag iets duurder. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 77,70 dollar, terwijl voor een april-future Brent 81,72 dollar werd betaald, een stijging van 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0852. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0856 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0851 op de borden. Bedrijfsnieuws Casino wil vers kapitaal ophalen via een consortium onder leiding van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky. Daar werd door justitie in Parijs toestemming voor gegeven. Casino steeg 25,3 procent. Bouygues bracht een volgens JPMorgan een voorzichtige outlook naar buiten, maar stelde ook een verrassende dividendverhoging voor. De cijfers over 2023 waren beter dan verwacht. Bouygues noteerde 5,2 procent hoger. Munich Re zat met de resultaten over het vierde kwartaal onder de verwachtingen. Dat gold ook voor de hernieuwde verzekeringen over januari. Maar het dividend lag juist bijna 20 procent hoger dan analisten hadden verwacht. De koers daalde met 0,5 procent. In Parijs verloor Eurofins ruim 11 procent na tegenvallende cijfers. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een iets hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index daalde maandag 0,4 procent tot 5.069,53 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 39.069,23 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 15.976,25 punten. Bron: ABM Financial News

