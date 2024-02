Valuta: euro wacht af in smalle bandbreedte

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,0860 dollar in afwachting van de inflatiedata van de VS over januari, die de inkomens en bestedingen van de Amerikanen begeleiden en die voor de Fed als een belangrijke leidraad gelden voor de afstemming van het monetaire beleid. De verwachting is een stijging van de kerninflatie op maandbasis en een lichte daling ervan op jaarbasis.

"Voor vandaag is het wachten op het grote Amerikaanse consumentenvertrouwen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Maar het zwaartepunt van de week ligt wel bij die PCE-inflatie van donderdag, gevolgd door nogal wat monetaire sprekers. Een tegenvallende inflatie kan een impuls voor de dollar betekenen, waarmee de euro uit de bandbreedte van 1,08 tot 1,09 dollar valt", aldus Van der Meer.

De relatief nieuwe voorzitter van de Fed van Kansas City, Jeff Schmid, stelde maandag dat de strijd tegen de te hoge inflatie nog niet is gestreden. Volgens Schmid is de daling van de Amerikaanse inflatie vooral toe te schrijven aan de prijsdaling van energie en goederen. Maar niet van dienstverlening. Volgens de nieuwe voorzitter lieten de inflatiedata over januari zien dat die nog gewoon oplopen.

Het Duitse consumentenvertrouwen steeg conform de verwachting van 29,6 negatief naar 29,0 negatief.

Het Franse consumentenvertrouwen liep een onverwachte deuk op in februari met een daling van 91 naar 89, waar 92 was verwacht.

Vanmiddag komen in de VS de orders voor duurzame goederen over januari, de huizenprijzen over december en het consumentenvertrouwen over februari, zoals dat wordt gemeten door onderzoeksbureau The Conference Board.

De euro noteerde dinsdag vlak op 1,0854 dollar. De Europese munt noteerde eveneens vlak op 0,8553 Britse pond. Het Britse pond noteerde onveranderd procent op 1,2689 dollar.