Beursblik: moeilijk kwartaal geweest voor Kendrion

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft vermoedelijk weer een lastig kwartaal achter de rug. Dit verwachten analisten van ING, in aanloop naar de cijfers die Kendrion woensdagochtend zal publiceren. Volgens de taxaties van ING daalde de omzet van Kendrion in het vierde kwartaal met 8,7 procent. De onderliggende EBITDA zou zijn uitgekomen op 8,1 miljoen euro. "Dat onderstreept de aanhoudende uitdagende marktomstandigheden voor Kendrion", aldus de bank. ING denkt niet dat Kendrion in de problemen is gekomen met de bankconvenanten en schat de nettoschuld per eind 2023 op 131 miljoen euro, of 144 miljoen inclusief leases. Dat komt neer op een schuldratio van 2,8. De komende maanden denkt ING wel dat de schuldratio zal stijgen. ING verwacht niet dat Kendrion woensdag met een concrete outlook komt. Het dividendvoorstel zal volgens ING op 0,44 euro per aandeel liggen. Vanwege de lage waardering heeft ING een koopadvies op Kendrion. Ook zal het bedrijf profiteren van een herstel in China en Duitsland. De grote investeringen in de uitbreiding van de capaciteit zijn inmiddels achter de rug, aldus analist Tijs Hollestelle. Het aandeel Kendrion daalde dinsdag 0,5 procent op 12,16 euro. Bron: ABM Financial News

