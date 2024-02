Rustige ochtendhandel op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs deed het dinsdagochtend rustig aan. Richting de klok van 11.00 uur noteerde de AEX 0,1 procent lager op 852,28 punten.

Daarmee is het beeld niet veel anders dan maandag, toen er weinig impulsen waren.

"Beleggers zijn in afwachting van de Amerikaanse [PCE] inflatiecijfers die donderdag worden gepubliceerd en meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de koers van de Amerikaanse centrale bank, de Fed. We gaan ervan uit dat de trend van afnemende inflatie, ondanks een sterke dienstensector, doorzet en dat de Fed de beleidsrente in juni voor het eerst zal verlagen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag een stuk drukker dan maandag. Vanochtend werd al bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in maart is verbeterd, terwijl het vertrouwen in Frankrijk in februari juist verslechterde.

De inflatie in Japan is in januari afgekoeld tot 2,2 procent, van 2,6 procent een maand eerder. De kerninflatie kwam uit op 3,5 procent, van 3,7 procent in december.

"Dit vergroot de kans dat de Bank of Japan binnenkort toch de beleidsrente zal verhogen. Voor april wordt die kans door de markt nu op iets meer dan 50 procent geschat, al zie ik weinig reden voor de BoJ om de rente te verhogen nu de groei van de Japanse economie alweer vertraagt", aldus Wiersma.

De Aziatische beurzen zaten dinsdag in de lift, met aardige winsten in China en een fractioneel hoger slot in Tokio. ING denkt dat Chinese aandelen nog wel wat verder kunnen herstellen.

Vanmiddag volgen nog de orders voor duurzame goederen in de VS en het consumentenvertrouwen zoals gemeten door The Conference Board.

De euro/dollar noteerde dinsdagochtend licht hoger op 1,0860. WTI-olie bleef stabiel rond 77,57 dollar per vat.

Stijgers en dalers

AkzoNobel ging aan kop in de AEX, met een plus van bijna een procent. Berenberg verhoogde het koersdoel van 83,00 naar 87,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling. Volgens analist Aron Ceccarelli is het aandeel te hard afgestraft. Ook ArcelorMittal en ASML zaten dinsdag in de lift.

ASMI, dat dinsdag nabeurs de boeken opent, steeg licht. Besi noteerde vlak.

Unilever was de sterkste daler en leverde ruim anderhalf procent in. RELX en Universal Music Group daalden circa een procent.

In de AMX zat AMG in de lift. Het aandeel steeg dinsdagochtend ruim 3 procent. Air France-KLM won bijna 2 procent. Galapagos, maandag nog koploper in de Midcap, leverde vanochtend weer een procent van die winst in. InPost verloor ruim een procent en belandde daarmee onderaan in de index.

Van Lanschot Kempen steeg bijna een procent na een kleine koersdoelverhoging bij ING, van 32,00 naar 33,50 euro. Het koopadvies bleef staan. ING verhoogde de taxaties voor de winst per aandeel in 2025 met 4 procent, voornamelijk op basis van de betere outlook voor het kostenniveau.

Een opdracht van drinkwaterleverancier Vitens leverde Heijmans dinsdagochtend een koerswinst van 2 procent op in de AScX. Accsys, CM.com en Azerion stegen nog harder.

PostNL leverde maandag al 4,5 procent in na het openen van de boeken, waarbij vooral de zwakke outlook opviel. Dinsdag stond het aandeel licht onder druk. Pharming daalde rond een procent en Sligro bijna anderhalf procent.