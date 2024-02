Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 83,00 euro naar 87,00 euro, bij handhaving van de koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van analist Aron Ceccarelli. "Te hard afgestraft", concludeerde analist Ceccarelli naar aanleiding van de koersdaling van het aandeel sinds de cijferrapportage op 7 februari. Die cijfers waren conform de verwachting en de middellange termijn doelstellingen vielen hoger uit dan verwacht, aldus de analist, die ook benadrukte dat de huidige ontwikkelingen op de grondstoffen- en valutamarkten voor rugwind zorgen. Deze ontwikkelingen waren aanleiding voor Ceccarelli om de verwachting voor de aangepaste EBITDA voor 2024 opwaarts bij te stellen naar 1,61 miljard euro. Berenberg wees ook op de marktreactie op de cijfers van de Amerikaanse sectorgenoot PPG, die een stuk ingetogener was, ondanks dat de cijfers van PPG en AkzoNobel onderliggend vergelijkbaar waren. Het aandeel AkzoNobel sloot maandag in Amsterdam bijna drie procent lager op 66,60 euro. Bron: ABM Financial News

