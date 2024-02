AEX vermoedelijk neutraal van start Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich dinsdag op voor een min of meer vlakke opening. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,1 procent in het rood. Maandag startte de AEX de handelsweek nog met een bescheiden verlies van 0,3 procent op een slotstand van 852,87 punten, na het aanscherpen van de recordstand vorige week. Ook Wall Street deed maandagavond een stapje terug, met een daling voor hoofdgraadmeter S&P 500 van 0,4 procent. Amerikaanse aandelen worstelden maandag om richting te vinden, terwijl beleggers zich schrap zetten voor een drukke week vol met cijfers en op zoek waren naar nieuwe aanjagers om de markt hoger te zetten, na de impuls van de sterke kwartaalcijfers en outlook van Nvidia vorige week. De Dow steeg vorige week met 1,3 procent en boekte vrijdag zijn 14e record van 2024, terwijl de S&P 500 op weekbasis 1,7 procent steeg en het 13e record van dit jaar vestigde. De Nasdaq Composite steeg op weekbasis met 1,4 procent en handelde donderdag en vrijdag kort boven de recordsluiting van 19 november 2021. "We zijn bemoedigd door de rally op de aandelenmarkt tot nu toe dit jaar, die voor een groot deel wordt aangedreven door beter dan verwachte winsten en fantasie over AI", zei analist Michael Landsberg van Landsberg Bennett Private Wealth Management. Dit lijkt zwaarder te wegen voor de markten dan uitstel van de eerste renteverlaging door de Fed. Het zwaartepunt ligt deze week bij de publicatie van de PCE kernprijsindex op donderdag. Dat is de favoriete inflatiebarometer van de Fed. Azië noteert verdeeld De Japanse Nikkei index noteerde vanochtend vrijwel onveranderd op 39.248 punten. Koploper in Azië was de Shanghai Composite met een winst van ruim een half procent, terwijl de KOSPI index in Seoel krap een procent prijs gaf. In Japan bleek de inflatie verder gedaald. Economen denken dat de Bank of Japan de rente in april zal verhogen. De rentevergadering halverwege deze maand komt volgens hen nog te vroeg. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend onveranderd op 77,63 dollar per vat. Beleggers kijken vandaag voor macro-economische cijfers naar Amerika, waar de Case Shiller huizenprijzenindex, de orders voor duurzame goederen en het consumentenvertrouwen op de agenda staat. Bedrijfsnieuws Fugro gaat de Italiaanse kustlijn in kaart brengen in opdracht van de Italiaanse overheid. Financiële details gaf de bodemonderzoeker niet. Heijmans-GMB sloot een vierjarige raamovereenkomst met Vitens voor het ontwerpen en de bouw van drinkwaterproductielocaties. Het aandeel van Heijmans in de totale contractwaarde voor de looptijd van acht jaar bedraagt circa 80 tot 90 miljoen euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor AkzoNobel van 83,00 naar 87,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde maandag 0,4 procent tot 5.069,53 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 39.069,23 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 15.976,25 punten. Bron: ABM Financial News

