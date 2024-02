Fugro brengt Italiaanse kustlijn in kaart Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro gaat de Italiaanse kustlijn in kaart brengen in opdracht van de Italiaanse overheid. Dit maakte de bodemonderzoeker dinsdagochtend bekend zonder financiële details vrij te geven. De opdracht maakt onderdeel uit van het zogeheten Marine Ecosystem Restoration Project van Rome, dat op zijn beurt weer samenhangt met het zogeheten National Recovery and Resilience Plan. Dit alles heeft als doel behoud en herstel van het milieu. Fugro gaat de zogeheten hydrografische gegevens van de Italiaanse kust in kaart brengen. Daarmee start Fugro komende maand. Afronding van het project id voorzien in juni 2026. Bron: ABM Financial News

