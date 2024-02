Voorzichtig sentiment op Aziatische beurzen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden dinsdagochtend verdeeld, maar bleven dicht bij huis. De Japanse Nikkei index noteerde vrijwel onveranderd op 39.248 punten. Koploper was de Shanghai Composite met een winst van krap een half procent, terwijl de KOSPI index in Seoel juist ruim een half procent prijs gaf. In Japan bleek de inflatie verder gedaald. Economen denken dat de Bank of Japan de rente in april zal verhogen. De rentevergadering halverwege deze maand komt volgens hen nog te vroeg. Het sentiment was ingetogen nadat Wall Street maandagavond een pauze inlaste, na het aanscherpen van records vorige week. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend onveranderd op 77,63 dollar per vat. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht lagere opening. Bron: ABM Financial News

