Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, waarmee de neerwaartse trend van vorige week, vanwege zorgen over de olievraag, werden doorbroken. De prijzen voor ruwe olie daalden vorige week, waarbij WTI vrijdag eindigde op het laagste niveau sinds 8 februari en Brent op het laagste niveau sinds 14 februari sloot. "Nu de inflatie 'koppig'boven de 2 procent doelstelling van de Fed zweeft en de Amerikaanse economie een veerkracht vertoont die weinigen hadden voorspeld, prijzen de markten een scenario in waarin de rentetarieven langer hoog blijven", zei analist Ricardo Evangelista van ActivTrades. "Tegen deze achtergrond wordt verwacht dat de economische activiteit zal worden beïnvloed, wat zal leiden tot lagere voorspellingen voor de toekomstige vraag naar olie", voegde hij toe. Intussen volgen beleggers met argusogen de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De VS en het VK voerden zaterdag meer aanvallen uit op Houthi-doelen in Jemen, zo meldde The Wall Street Journal, waarmee de strijd tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen, die zich met drone- en raktetaanvallen op de scheepvaart in de Rode Zee richten, wordt voortgezet. Hoewel er zorgen blijven bestaan over de mogelijkheid van een escalatie van de oorlog tussen Israël en Hamas, is de aanvoer van ruwe olie tot nu toe grotendeels onaangetast gebleven. De april-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 1,09 dollar hoger op 77,58 dollar. Bron: ABM Financial News

