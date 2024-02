Euronext: Nederlands bedrijfsklimaat niet verslechterd

(ABM FN-Dow Jones) Het Nederlandse bedrijfsklimaat is volgens beursorganisatie Euronext Amsterdam nog goed, ondanks waarschuwingen in de media, en nu het renteklimaat wijzigt lijken beleggers meer oog te krijgen voor ondergewaardeerde kleinere beursfondsen. Dat zei zei hoofd noteringen René van Vlerken van Euronext Amsterdam maandag tegen journalisten.

Het is afwachten hoe veel bedrijven dit jaar de sprong naar de beurs zullen wagen, na enkele magere jaren, zei Van Vlerken. Een goede start voor enkele beursnieuwelingen biedt ruimte voor een goed vervolg, maar de onzekerheid rond de Amerikaanse verkiezingen kan sommige bedrijven nog even aan de zijlijn houden.

De afgelopen tien jaar wist Euronext Amsterdam zijn marktkapitalisatie sterk te vergroten, tot 1,6 biljoen euro, waarmee de beurs in de familie van Europese beursbedrijven een prominente plaats inneemt, achter Parijs, dat goed is voor 3,4 biljoen euro. De twee steden zijn samen goed voor ongeveer driekwart van de marktomvang van de aandelenbeurzen van Euronext.

De afgelopen jaren verdwenen per saldo enkele bedrijven van de beurs, vaak door overnames, zoals binnenkort ook zal gebeuren met het aloude Lucas Bols. Het aantal bedrijven met een Amsterdamse beursnotering schommelt nu rond 125 à 130.

De trend is dat er vooral meer grote internationale bedrijven een beursnotering in Amsterdam krijgen, terwijl de aanwas van kleinere Nederlandse bedrijven wat stagneert. Voor bedrijven die snel groeien zijn er veel opties om kapitaal aan te trekken, en is privaat blijven vaak aantrekkelijker. Toch zijn er ook factoren die een beursnotering interessant kunnen maken, meent Van Vlerken.

Het klimaat voor beursgangen herstelt, nu de rentes zijn gestabiliseerd en mogelijk gaan dalen. Grote bedrijfswinsten bieden daarbij ruimte voor fusies en overnames. Van Vlerken ziet bovendien de belangstelling van beleggers verschuiven naar ondergewaardeerde kleinere en middelgrote beursfondsen, die in het klimaat van stijgende rentes het de afgelopen jaren juist vaak aflegden tegen de grotere liquiditeit van de grote beursfondsen.

De Amsterdamse beurs telt veel grote Europese technologiebedrijven en is daarmee een rivaal van de Amerikaanse Nasdaq. De gemiddeld hogere waardering van technologiebedrijven in Amerika is voor Euronext echter niet zo'n bezwaar, omdat die vooral is toe te schrijven aan een tiental zeer grote bedrijven. Voor bedrijven die een maat kleiner zijn, valt dat Amerikaanse voordeel weg volgens Van Vlerken.

Een recente aanwinst op het Damrak was het Spaanse bouwbedrijf Ferrovial. Dat bedrijf, met een miljardenomzet, koos voor een verhuizing naar Nederland, omdat aandelen die in Amsterdam zijn genoteerd, ook worden geaccepteerd in de Verenigde Staten, en Spaanse aandelen niet. Dat gaat terug tot de eeuwenoude band tussen de Amerikaanse en Amsterdamse beurs, zei Van Vlerken.

Na een goede ontvangst van beursnieuweling Theon International eerder deze maand zou Euronext Amsterdam dit jaar wel eens weer wat meer nieuwe bedrijven aan de beurs kunnen verwelkomen, voorziet Van Vlerken. Wel lijken bedrijven de Amerikaanse verkiezingen af te wachten, niet zozeer uit vrees voor heftige koersbewegingen, maar omdat geopolitieke onzekerheid nooit prettig is bij een beursgang, aldus Van Vlerken. Hij wees erop dat Donald Trump al eens de verkiezingen won, zonder grote gevolgen voor de beurskoersen. Toch kunnen de talrijke verkiezingen wereldwijd dit jaar een snelle aanwas van nieuwe beursbedrijven in Amsterdam vertragen.

Wijzigingen in de belastingregels, zoals de 30 procentregeling voor buitenlandse werknemers, kunnen het vestigingsklimaat voor Nederlandse bedrijven beïnvloeden, erkende Van Vlerken. Bedrijven kiezen echter om een cocktail van redenen voor Nederland, zoals ook de mogelijkheden om handel te drijven, en zulke belastingregels zijn daarin volgens hem niet de dominante factor.