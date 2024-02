Bank of America verhoogt koersdoel Arcadis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor Arcadis verhoogd van 53,00 naar 60,00 euro na de jaarcijfers, die de analisten vertrouwen geven in de winstontwikkeling. Dat bleek maandag uit een rapport van de Amerikaanse bank. Met name de operationele EBITA-marge van ruim 10 procent die Arcadis vorig jaar realiseerde, draagt bij aan dit vertrouwen, volgens de zakenbank. De taxaties voor de EBITA in 2024 en 2025 werden daarom met 5 tot 7 procent verhoogd, met een marge die volgens Arcadis naar 12,5 procent oploopt in 2026. Bank of America vindt de doelstellingen van Arcadis in zijn nieuwe strategische plan haalbaar, geholpen door meer aandacht voor de efficiëntie en voor de kosten. Het aandeel blijft een overtuigend verhaal, stelden de analisten, die meer opwaarts potentieel voor de winstgroei per aandeel zien en rekening houden met een hogere waardering qua koerswinstverhouding. Het koopadvies werd maandag dan ook herhaald. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.