Wall Street begint afwachtend aan nieuwe week

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat maandag een lichtrode opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden in aanloop naar de openingsbel in New York 0,1 procent lager.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend hoger geëindigd, met nieuwe records voor de S&P 500 en Dow Jones index, hoewel de indexen per saldo dicht bij huis bleven.

Het belooft een spannende week te worden voor de Amerikaanse rentemarkten. Naast een rits aan macrocijfers, staan er namelijk ook een hele rits aan Fed-sprekers op het programma en wordt er flink wat nieuwe schuld uitgegeven door de Amerikaanse overheid. Genoeg potentie voor wat volatiliteit dus", blikte marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank vooruit. "Zeker gezien de markt op het moment een beetje zenuwachtig is. De inflatie neemt namelijk niet zo snel af als van tevoren werd ingeprijsd."

Veel aandacht zal er volgens Rabobank daarom zijn voor de Amerikaanse PCE-inflatie die later deze week wordt gepubliceerd. De markt verwacht dat de inflatie is afgekoeld van 2,6 tot 2,4 procent. De kerninflatie is in januari vermoedelijk uitgekomen op 2,8 procent, van 2,9 procent een maand eerder.

"Ter herinnering, die andere barometer, de CPI, leverde eerder een teleurstellend signaal af. Volgens deze maatstaf bleef de kerninflatie in januari hangen op 3,9 procent, hetzelfde niveau als een maand eerder. Ook de onderliggende prijsmetingen bij de PMI-aankoopmanagersindices vertonen weer een opwaartse trend", waarschuwde Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Toch blijft de inflatie nog steeds op weg naar de doelstelling van 2 procent, volgens de econoom.

Op macro-economisch vlak is het maandag vrij rustig, met alleen de nieuwe woningverkopen in de VS op de rol. Gerekend wordt op een stijging van 2,4 procent in januari.

De euro/dollar noteerde maandag licht hoger op 1,0856. WTI-olie werd een half procent goedkoper. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde beperkt.

Bedrijfsnieuws

Nvidia, vorige week de absolute blikvanger op de beurs na sterke cijfers en een positieve outlook, gaat maandag een hogere opening tegemoet. Het aandeel noteerde in de voorbeurshandel ruim een half procent in het groen. Afgelopen week steeg Nvidia 8,5 procent en werd kortstondig een marktwaarde van 2.000 miljard dollar bereikt.

Berkshire Hathaway heeft in het vierde kwartaal van 2023 een hogere winst behaald, onder meer te danken aan hogere beleggingsopbrengsten, zo bleek zaterdag uit de resultaten van het investeringsbedrijf van Warren Buffett. Per Class A-aandeel steeg de winst op jaarbasis met 30 procent naar 5.881 dollar. Hier gingen analisten volgens FactSet uit van 5.717 dollar. Het aandeel lijkt maandag 2 procent hoger te gaan openen.

Alcoa bracht afgelopen weekend een bod van 2,2 miljard dollar uit op het Australische Alumina, zijn joint venture partner in een wereldwijde mijnbouwoperatie. Het aandeel Alcoa lijkt maandag circa 4 procent lager te gaan openen.

Broadcom nadert een deal om zijn business end-user computing unit, die gebruikers toegang geeft tot desktops en applicaties vanaf elk apparaat, voor bijna 4 miljard dollar te verkopen aan private-equityfirma KKR, zo meldde Reuters. Aandelen van Broadcom stegen voorbeurs met ongeveer 1 procent.

Intuitive Machines daalde voorbeurs 27 procent nadat de Odysseus maanlander van het bedrijf kantelde tijdens de landing op het maanoppervlak.

Slotstanden

De S&P 500 sloot vrijdag fractioneel hoger bij een slotstand van 5.088,80 punten en de Dow Jones index won 0,2 procent op 39.131,53 punten. De Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 15.996,82 punten, maar noteerde eerder op de dag nog rond zijn all time high uit november 2021 van 16.057,44 punten.