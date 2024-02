Update: ASMI voldoet aan omzetverwachting

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het vierde kwartaal aan de omzetverwachting voldaan en rekent voor de eerste twee kwartalen van het nieuwe jaar op een stabiel niveau. Dit bleek dinsdagavond uit de cijfers van de halfgeleiderspecialist, die ook het dividend verhoogde en een nieuw aandeleninkoopprogramma aankondigde.

Het afgelopen kwartaal behaalde ASMI een omzet van 633 miljoen euro, waar het bedrijf vooraf had gezegd een omzet tussen 600 en 640 miljoen euro te verwachten. De analistenconsensus ging uit van 625 miljoen euro.

Verder meldde ASMI een orderinstroom van 678 miljoen euro.

De genormaliseerde nettowinst was 100 miljoen euro en de gerapporteerde winst 91 miljoen euro.

In heel 2023 boekte ASMI een omzet van 2,6 miljard euro en een nettowinst van 752 miljoen euro. Daarmee steeg de jaaromzet met ruim 9 procent, waar ASMI vooraf had gerekend op bijna 10 procent.

De operationele marge zou in 2023 minimaal 26 procent bedragen, beloofde CEO Benjamin Loh bij de cijfers over het derde kwartaal en dit cijfer kwam inderdaad uit op 26,6 procent.

Loh stapt medio mei dit jaar op en wordt opgevolgd door CTO Hichem M'Saad.

ASMI stelde een dividend van 2,75 euro per aandeel in het vooruitzicht. Dat is 0,25 euro meer dan over 2022. Ook kondigde het bedrijf een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 150 miljoen euro. Dit programma wordt uitgevoerd in 2024 en 2025.

Outlook

"Hoewel de bredere halfgeleidermarkt naar verwachting zal herstellen in 2024, zullen de zwakkere omstandigheden in de markt voor wafer fab equipment, zoals we die zagen in de tweede helft van 2023, vermoedelijk doorzetten in het eerste deel van 2024", waarschuwde ASMI.

In de loop van dit jaar zal de vraag in de geheugenmarkt en het topsegment logic/foundry geleidelijk herstellen, is de verwachting van het bedrijf.

En hoewel de vraag uit China in begin van het jaar nog relatief flink zal bijdragen aan de omzet, zal dit in de rest van het jaar normaliseren.

"We verwachten dat ASM zal profiteren van een verwacht marktherstel in wafer fab equipment", merkte het bedrijf nog op, en dat betekent dat de omzet in 2025 zal stijgen naar de eerder afgegeven bandbreedte van 3,0 tot 3,6 miljard euro.

Voor het lopende eerste kwartaal rekent ASMI op 600 tot 640 miljoen euro aan omzet. En dat zal in het tweede kwartaal ook zo zijn, verwacht het bedrijf.

Vermoedelijk zal de omzet in de tweede jaarhelft hoger zijn met de eerste zes maanden, "maar het is nog te vroeg om een meer specifieke outlook voor de tweede jaarhelft of heel het jaar te geven", aldus ASMI.

De analistenconsensus rekent voor 2024 op een omzet van 2,9 miljard euro. ING denkt dat de marge dit jaar zal uitkomen op 27,3 procent. Daarmee is de bank positiever dan de consensus, die uitgaat van 26,6 procent.

ASMI zei dinsdag te verwachten dat de overstap naar GAA 2nm technologie, bij hoge volumes, een flinke aanjager voor ASMI in 2025 belooft te worden.

