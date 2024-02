Beursblik: markt let op vooruitzichten van ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft de outlook voor het vierde kwartaal vermoedelijk gehaald. Dit verwachten analisten die door ABM Financial News werden gepolst. De verwachting van ASMI voor het vierde kwartaal is een omzet van 600 tot 640 miljoen euro. En voor de tweede jaarhelft van 2023 rekent ASMI op een omzetdaling van 10 procent, in vergelijking tot de eerste zes maanden. Analisten van Degroof Petercam denken dat ASMI uitkwam op 620 miljoen euro en ING gaat uit van 627 miljoen euro. De analistenconsensus rekent op 625 miljoen euro. Voor de tweede jaarhelft rekent ASMI op een omzetdaling van 10 procent, in vergelijking tot de eerste zes maanden. Dat is iets optimistischer dan de daling van 10 procent of meer die eerder werd voorzien. Voor heel 2023 gaat ASMI uit van een omzetgroei van bijna 10 procent, bij constante wisselkoersen en inclusief de overname van LPE. ING mikt op 14 procent, waarbij de consensus uitgaat van 10 procent. De operationele marge zal afgelopen jaar minimaal 26 procent bedragen, merkte CEO Benjamin Loh op bij de cijfers over het derde kwartaal. Loh zal medio mei dit jaar opstappen en worden opgevolgd door CTO Hichem M'Saad. Degroof Petercam verwacht dat ASMI afgelopen jaar aan marktaandeel won. Outlook ASMI kan dit jaar te maken krijgen met vertraging in de adoptie van 2 nanometer. "2024 wordt vermoedelijk een correctiejaar […] gevolgd door een herstel in 2025", aldus Berenberg, maar de bank blijft optimistisch over de kansen voor ALD op lange termijn. ING denkt dat de marge in 2024 zal uitkomen op 27,3 procent. Daarmee is de bank wel positiever dan de consensus, die uitgaat van 26,6 procent. ING en Berenberg hebben een koopadvies op ASMI en Degroof Petercam een Houden advies. KBC Securities verlaagde recent het advies naar Reduceren. "Hoewel we het sterke momentum op korte termijn erkennen, zijn er veel risico's", waarschuwden de analisten van KBC. De consensus rekent voor 2024 op een jaaromzet van 2,9 miljard euro. ASMI opent de boeken dinsdag nabeurs. Het aandeel steeg maandag 2,8 procent op 570,10 euro. Bron: ABM Financial News

