Europese beurzen nemen gas terug

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond het middaguur licht lager. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 495,73 punten. De Duitse DAX daalde fractioneel op 17.414,33 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,4 procent bij een stand van 7.938,15 punten. De Britse FTSE noteerde 0,3 procent lager op 7.686,58 punten.

Voor het weekend bereikten de Duitse en Franse beurzen nog nieuwe records, net als de Stoxx Europe 600. Deze brede Europese index sloot bovendien voor de vijfde week op rij met winst, zag investment manager Simon Wiersma van ING.

In Azië was het beeld vanochtend gemengd. In Shanghai en Hongkong verloren de indexen terrein, terwijl de Japanse Nikkei wel verder steeg.

Wiersma van ING wees op de producentenprijsinflatie bij Japanse bedrijven in de dienstensector. Die koelde in januari af van 2,4 tot 2,1 procent, waar een stabiele prijsontwikkeling van 2,4 procent was voorzien.

"Dit betekent dat er voor de Bank of Japan weinig aanleiding is om de beleidsrente op korte termijn te verhogen", aldus de marktkenner van ING. Verder zijn beleggers volgens Wiersma "in afwachting van nieuwe impulsen."

De macro-economische agenda is maandag leeg in Europa. Later in de week wordt het drukker, met cijfers over het consumentenvertrouwen in Duitsland, Frankrijk en de eurozone als geheel, maar ook nieuwe inflatiecijfers uit de eurozone en aan het einde van de week ook de inkoopmanagersindexen voor de industrie.

Belangrijk voor de markt is verder de Amerikaanse PCE-inflatie, die donderdag op het programma staat en mogelijk meer zegt over het rentepad van de Federal Reserve.

De euro/dollar noteerde maandag licht hoger op 1,0848. WTI-olie werd een half procent goedkoper. De Duitse tienjaarsrente steeg beperkt.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt was Rheinmetall koploper met een plus van 2,5 procent. Sectorgenoot Thales voerde de beurs in Parijs aan met een winst van anderhalf procent.

Techaandelen als Infineon en SAP zaten ook in de lift. Bandenproducent Continental leverde bop de Duitse beurs 2 procent in.

Deutsche Post verloor rond een procent in de DAX, terwijl het Belgische Bpost ruim 1 procent daalde in Brussel. Sectorgenoot PostNL kwam in Amsterdam met een teleurstellende outlook en verloor meer dan 6 procent.

In Parijs stegen luxemerken als EssilorLuxottica en Hermes licht en waren de winsten over het algemeen vrij beperkt. Supermarktketen Carrefour was de sterkste daler, met een verlies van 2,5 procent. Colruyt was de uitblinker in Brussel met een winst van ruim 5 procent, te danken aan een analistenrapport van Exane BNP Paribas.

Ryanair daalde licht in Londen. De Ierse prijsvechter waarschuwde voor hogere ticketprijzen en minder vluchten door de problemen bij leverancier Boeing.

Futures Wall Street

Wall Street gaat maandag een lichtrode opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden rond het middaguur fractioneel lager.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend hoger geëindigd, met nieuwe records voor de S&P 500 en Dow Jones index, hoewel de indexen per saldo dicht bij huis bleven.

De S&P 500 steeg fractioneel bij een slotstand van 5.088,80 punten en de Dow Jones index won 0,2 procent op 39.131,53 punten. De Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 15.996,82 punten, maar noteerde eerder op de dag nog rond zijn all time high uit november 2021 van 16.057,44 punten.