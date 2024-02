Today's Group slokt Easybroker op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Today's Group neemt concurrent Easybroker over. Dit meldden de websites van de twee brokers. Easybroker blijft opereren onder de eigen naam, maar onder de vleugels van Today's. Today's Brokers startte in 2003 als eerste in Nederland met het platform van Interactive Brokers. Op dat platform opereert Easybroker ook. Een reden voor de overname noemden beide partijen niet in hun berichtgeving. info@abmfn.nl

