AEX start handelsweek afwachtend

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich maandag op voor een licht lagere opening. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent. Afgelopen week deed de AEX op weekbasis nog een stapje terug met een daling van 0,4 procent naar 854,97 punten, nadat donderdag intradag nog de hoogste stand ooit werd aangescherpt. Dataleveranciers Wolters Kluwer, na cijfers, en RELX, trokken de kar op Beursplein 5, terwijl de halfgeleiders ASML, ASMI en Besi het chipfeest van Nvidia op Wall Street aan zich voorbij lieten gaan, na een formidabele opmars eerder dit jaar. Op Wall Street sloten de S&P en de Dow vrijdagavond op een all time high. Techbeurs Nasdaq sloot 0,3 procent lager, maar noteerde eerder op de dag nog rond zijn all time high uit november 2021. “De waanzinnig goede kwartaalcijfers en vooruitzichten van Nvidia, die woensdag nabeurs werden gepubliceerd, hebben tot een jubelstemming op Wall Street geleid. Angst voor een recessie is er niet meer en de winstgroeiverwachtingen van veel (tech)bedrijven worden naar boven bijgesteld. Wat kan een belegger zich nog meer wensen?", zei investment manager Simon Wiersma van ING. Nvidia is momenteel vrijwel monopolist op het gebied van extreem geavanceerde chips voor AI-toepassingen, waarmee razendsnel berekeningen kunnen worden uitgevoerd, en dit jaar heeft de overtuiging onder beleggers postgevat dat kunstmatige intelligentie op veel vlakken de toekomst gaat vormgeven. "We denken dat generatieve AI het groeithema van het decennium zal blijken te zijn", zeiden analisten van UBS. De cijfers die Nvidia afgelopen week presenteerde zijn hiervan het bewijs, meent de Zwitserse bank. Topman Jensen Huang stelde in een toelichting op de cijfers dat het omslagpunt van generatieve kunstmatige intelligentie is bereikt. Het chipbedrijf kan de sterke vraag naar zijn geavanceerde AI-chips momenteel niet aan, gelet op de wachtlijsten, en de totale marktwaarde ligt nu rond de 2.000 miljard dollar, waarmee Nvidia het op twee na grootste beursgenoteerde bedrijf in de VS is geworden. Alleen Apple en Microsoft zijn nog groter. De Japanse beurs scherpte vanochtend met een winst van 0,4 procent op 39.236 punten zijn hoogste stand ooit aan, terwijl de Chinese beurzen en Seoel enkele tienden van een procent prijsgaven. Sydney koerste nipt in het groen. De Japanse beurs hield vrijdag nog de deuren gesloten vanwege een feestdag. Donderdag doorbrak de Nikkei index voor het eerst sinds 29 december 1989 zijn hoogste stand ooit. Eén van de redenen voor de opmars van Japanse aandelen in de afgelopen weken, is de zwakke yen, die dit jaar circa 7 procent aan waarde verloor ten opzichte van de dollar, waardoor de concurrentiepositie van Japanse exporteurs verbetert. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend een half procent lager op 76,09 dollar per vat. De beursagenda is vandaag vrijwel leeg. Bedrijfsnieuws PostNL presteerde in 2023 conform de voorlopige cijfers en liet weten voor 2024 te rekenen op uitdagende omstandigheden, waardoor de vrije kasstroom onder druk zal staan. Voor 2024 verwacht PostNL een genormaliseerde EBIT van 80 miljoen tot 110 miljoen euro en een vr?e kasstroom van 0 tot 40 miljoen euro. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg vrijdag fractioneel bij een slotstand van 5.088,80 punten en de Dow Jones index won 0,2 procent op 39.131,53 punten. De Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 15.996,82 punten. Bron: ABM Financial News

