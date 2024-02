Nikkei-index scherpt wederom all-time high aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden maandagochtend verdeeld. De Japanse beurs scherpte met een winst van 0,4 procent op 39.236 punten zijn hoogste stand ooit aan, terwijl de Chinese beurzen en Seoel enkele tienden van een procent prijsgaven. Sydney koerste nipt in het groen. De Japanse beurs hield vrijdag nog de deuren gesloten vanwege een feestdag. Donderdag doorbrak de Nikkei index voor het eerst sinds 29 december 1989 zijn hoogste stand ooit. Eén van de redenen voor de opmars van Japanse aandelen in de afgelopen weken, is de zwakke yen, die dit jaar circa 7 procent aan waarde verloor ten opzichte van de dollar, waardoor de concurrentiepositie van Japanse exporteurs verbetert. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend een half procent lager op 76,09 dollar per vat. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht lagere opening. Op Wall Street sloten de S&P en de Dow vrijdagavond nog op een all time high, net als in Europa onder meer de Stoxx Europe 600, de Duitse DAX index en de Franse CAC 40. Bron: ABM Financial News

