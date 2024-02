Media: Japan investeert meer in chipproductie TSMC

Dat is dan dus precies andersom, van wat bij ons gebeurd, bij ons wordt het bedrijvenklimaat, door de overheid, dermate vijandig en teleurstellend, dat topbedrijf ASML er hard over denkt, om elders verder te gaan, waar mee wordt gedacht en gewerkt, Japan is wel heel ver uit de buurt!!

Ja, donderdagmorgen steeg mijn beurs tot ATH, door de fabelachtige koerssprong van Besi, om kwart over 10 noteerde hij 181,65€, maar, helaas, pindakaas, vrijdag met sluitingstijd hoorde je de klap nog na dreunen, zoals zo vaak, werd mijn second love weer massaal in de kliko gedumpt en eindigde hij op een weekverlies van 5,22% op153,45€, nu ja, het tekent het huidige beursklimaat, verstand op nul en sentiment op 1000!!

Deze grappenmakerij zorgt wel voor een lelijk weekverlies van bijna 3%, want ook zwaargewicht Aperam was niet vooruit te branden, erger nog, hij ging lelijk in zijn achteruit en verloor 7,64%, terwijl ik Aaike Dalm best wel op veel RVS getrakteert heb van de week, voor mijnen doen, ik had een paar leuke RVS meevallers, helaas, het mocht niet baten, Aaike heeft wel toegezegd, dat we net als de bedrijven, die klant zijn bij Dalm, nu ook een particulierbos in Israël gaan planten, daar wordt ik als echte vriend van dat oude volk natuurlijk super blij van!!

Unilever schreef ook licht rood, of toch eigenlijk niet, hij verloor 0,48%, maar onder de porto kwam een kwdiv van 0,8% te staan, dus was het totaal resultaat toch groen!!

Shelletje ging voor een gigawinst van 0,02%, de olie daalde, hier in Europa wel 3%, dus mogen we zeker niet mopperen!!

Bij KPN zullen ze ook wel gelachen hebben om dat Nvidia verhaal, want dat moet haast wel gunstig uitpakken voor KPN,hij steeg 2,41%!!

Het beste bankje van Europa trok bij mij de gele trui aan en ging ruim 2,5% voorwaarts en troefde ABN fors af, deze week!!

Vandaag verder gaan, met het meest domme werk; Spitten, het is maar hoe je het bekijkt, want als je achteraan op de akker uit wil komen, dan is achteruit boeren zo dom nog niet en door wijs vakkundig spitten, ben ik al een heel eind in die richting gevorderd, op de beurs raad ik deze strategie niet aan, daar is het minder slim!!

Morgen mogen we gaan voor echte blijvende eeuwige rijkdom, mijn beurs liet van de week weer een staaltje, van het bekende spreekwoord zien; Opgaan, blinken en weer verzinken, dat zal je nooit overkomen, als je de HEILAND volgt op Zijn weg naar het Kruis, wie net als de moordenaar, naast HEM in Zijn wijduitgebreide armen vlucht met de vraag, wilt U aan mij denken, als U in UW Paradijs komt, krijgt als antwoord; Heden zult u met MIJ in het Paradijs zijn, dan ga je als vanzelf meezingen met die 1800 Katwijkse mannen; Duizend, duizend maal o HEER, zij U daarvoor dank en eer!!

Maandag hoop ik dat we Amerika gaan na apen, daar ging de tech rally gewoon door en hoop ik dat de 3 rode chipjes, weer leuk lentegroen gaan noteren, dan nemen ze de rest mee, dat zal je zien!!, SJALOOM!!!