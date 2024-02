Futures wijzen op vlakke opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen vrijdag op een vlakke opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd vlak en de Nasdaq lijkt 0,1 procent lager te starten. Donderdag sneuvelden er nog records, onder aanvoering van Nvidia dat in één dag liefst 277 miljard dollar meer waard werd, de grootste stijging ooit. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING heeft dat helemaal niets met geluk te maken. Het chipbedrijf zit midden in de 'sweet spot', kan de sterke vraag naar hun enorme AI-chips nauwelijks aan en heeft weinig echte concurrentie. De totale marktwaarde van Nvidia loopt nu richting de 2.000 miljard dollar en is daarmee het op twee na grootste beursgenoteerde bedrijf in de VS. Alleen Apple en Microsoft zijn nog iets groter. Het lijkt volgens Wiersma een kwestie van tijd dat Nvidia ook deze twee heeft ingehaald. Fed-bestuurder Lisa Cook zei donderdag in een toespraak dat een renteverlaging er aan zit te komen, maar niet meteen. Fed-bestuurder Christopher Waller maakte een soortgelijk punt. "Ik verwacht nog steeds dat het ergens dit jaar passend zal zijn om het monetair beleid te gaan versoepelen, maar het begin daarvan en het aantal renteverlagingen zal afhangen van de binnenkomende data." Vice-voorzitter van de Fed Philip Jefferson zei donderdag dat een renteverlaging vooral af zal hangen van de consumentenbestedingen, die wat hem betreft moeten verminderen om de verdere daling van de inflatie niet in gevaar te brengen. Patrick Harker, voorzitter van de Philadelphia-Fed, ziet als grootste risico dat de Fed overhaast met een renteverlaging komt. Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS geen publicaties op de agenda. Olie werd vrijdag 1,5 procent goedkoper, op 77,71 dollar per vat WTI. De euro/dollar noteerde op 1,0831. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0822 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0823 op de borden. Bedrijfsnieuws Nvidia noteerde vrijdag voorbeurs 1,7 procent hoger, nadat de aandelenkoers van het bedrijf donderdag al 16 procent steeg na de beter dan verwachte cijfers, waarbij ook de omzetoutlook voor het eerste kwartaal de verwachtingen overtrof. Sectorgenoten Advanced Micro Devices en Micron Technology noteerden vrijdag licht lager. Super Micro Computer noteerde voorbeurs 6,4 procent lager, na donderdag bijna 33 procent hoger gesloten te zijn. Carvana steeg voorbeurs ruim 30 procent, nadat de de online verkoper van tweedehands auto's sterke kwartaalcijfers rapporteerde en verdere groei beloofde. Intuitive Machines noteerde voorbeurs 42,4 procent hoger, nadat het Odysseus-ruimtevaartuig de maan bereikte. Daarmee is het de eerste commerciële ruimtevaarder die op de maan landt om data te verzamelen. Grab won voorbeurs 1,9 procent. Het bedrijf dat vooral actief is in Zuidoost-Azië met maaltijdbezorging, taxidiensten en online betalingen, wist het afgelopen kwartaal een verlies om te buigen in winst. Daarbij kondigde het een aandeleninkoopprogramma aan. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 2,1 procent hoger op 5.087,03 punten. De Dow Jones index eindigde 1,2 procent in het groen op 39.069,11 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 3,0 procent tot 16.041,62 punten. Bron: ABM Financial News

