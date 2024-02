Maaltijdbezorger Grab boekt winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Grab heeft het afgelopen kwartaal voor winst geboekt, te danken aan een hogere omzet. Dit meldde het bedrijf dat vooral actief is in Zuidoost-Azië met maaltijdbezorging, taxidiensten en online betalingen, met een notering op Wall Street. Tegelijk met de cijfers kondigde Grab een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 500 miljoen dollar. Grab boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 11 miljoen dollar. Een jaar eerder leed Grab nog een verlies van 391 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA kwam uit op 35 miljoen dollar, tegenover 111 miljoen dollar negatief een jaar eerder. Grab boekte in het vierde kwartaal een omzet van 653 miljoen dollar, tegenover 502 miljoen dollar een jaar eerder, een stijging van 30 procent. De brutotransactiewaarde steeg met 9 procent naar ruim 5,4 miljard dollar. In heel 2023 boekte Grab nog wel een verlies van 485 miljoen dollar, maar dat was veel minder dan het verlies van 1,7 miljard in 2022. De omzet steeg met liefst 65 procent naar 2,4 miljard dollar, op een brutotransactiewaarde van bijna 21 miljard dollar. Outlook Voor 2024 rekent Grab op een omzet van 2,70 tot 2,75 miljard dollar. De aangepaste EBITDA wordt geraamd op 180 tot 200 miljoen dollar. Het aandeel Grab noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 1,9 procent hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.