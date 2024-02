Miljardenverlies voor DNB Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse Bank heeft het afgelopen boekjaar met verlies afgesloten. Dit meldde de Nederlandse centrale bank vrijdag. DNB boekte in 2023 een negatief resultaat van bijna 3,5 miljard euro. Dit is met name een gevolg van de renteverhogingen die de Europese Centrale Bank afgelopen jaar doorvoerde om de inflatie terug te dringen, waardoor de de rentelasten voor DNB toenamen, terwijl de rentebaten nauwelijks stegen. Het grootste deel van het verlies, ruim 2,3 miljard euro, wordt opgevangen door de voorziening voor financiële risico's, meldde DNB. Het resterende verlies van ruim 1,1 miljard euro gaat ten laste van kapitaal en reserves, aldus de centrale bank. "De cijfers zijn in lijn met eerdere verwachtingen", merkte DNB op, eraan toevoegend dat de buffers van de centrale bank naar verwachting groot genoeg zijn om ook toekomstige verliezen op te vangen. DNB meent dat het in staat is om de buffers via inhouding van toekomstige winsten op termijn te repareren. Het alternatief voor herstel van buffers, namelijk een herkapitalisatie door de Staat, is op dit moment dan ook niet aan de orde, aldus de centrale bank. Wanneer de buffers door inhouding van winsten voldoende hersteld zijn, hervat DNB de dividenduitkeringen aan de Nederlandse Staat. Bron: ABM Financial News

