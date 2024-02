UBS verhoogt koersdoel Besi flink Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor Besi verhoogd van 135,40 naar 163,90 euro met handhaving van het neutrale advies. Dit bleek uit een rapport naar aanleiding van de cijfers van de toeleverancier van de halfgeleiderindustrie. De belangrijkste reden voor de koersdoelverhoging is de steeds hogere adoptie van hybrid bonding, de meest geavanceerde methode voor het assembleren van chips. De Zwitserse bank is echter van mening dat er op deze niveaus veel is ingeprijsd en handhaafde daarom het advies op neutraal. De analisten wezen erop dat Intel waarschijnlijk een grote order geplaatst heeft voor hybrid bonding ter voorbereiding op de lancering van hun onlangs aangekondigde Clearwater Forest CPU medio 2024. UBS schreef verder nog altijd weinig zicht te hebben over een herstel van de geheugenmarkt. De bank benadrukte dat Besi inmiddels handelt tegen 47 keer de winst in 2024 en 31 keer de winst in 2025. Het tienjarige gemiddeld ligt slecht op 20 keer, aldus de bank. Het aandeel Besi daalde vrijdag met 2,5 procent naar 159,15 euro. Bron: ABM Financial News

