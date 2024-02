Update: AEX gaat naar verwachting opnieuw hoger openen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong 0,2 procent in het groen. Donderdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,3 procent hoger op 857,51 punten.

De meewind komt na de nieuwe records in de VS voor de S&P 500 en de Dow Jones. De Nasdaq is er net onder gebleven, hoewel de technologiesector wel de best presterende sector was met een winst van ruim 4 procent.

Dit alles natuurlijk onder aanvoering van Nvidia, dat donderdag ruim 250 miljard dollar waard is geworden. Dat is ongeveer gelijk aan de waarde van bijvoorbeeld Coca-Cola.

Uit Azië komt er vandaag weinig hulp. De markten in Azië noteerden vrijdag ietwat gemengd, maar zonder grote uitslagen, terwijl beleggers nieuwe Chinese vastgoedprijsgegevens verwerkten. In China bleek uit gegevens dat de verkoopprijzen van nieuwe woningen in de grootste steden in januari met 0,3 procent op maandbasis zijn gedaald.

Vrijdagochtend bleek ook dat de Duitse economie opnieuw is gekrompen. De economie kromp in het afgelopen kwartaal met 0,3 procent op kwartaalbasis. In heel 2023 daalde het Duitse bruto binnenlands product met 0,3 procent.

De olieprijzen daalden vanochtend, nadat een Amerikaanse Fed-functionaris zei dat renteverlagingen nog minstens twee maanden moeten worden uitgesteld. Een vat Brent olie daalde 0,6 procent naar 83,21 dollar.

De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,0824. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0820.

De aandacht vandaag gaat verder uit naar de nodige bedrijfscijfers vanuit Europa en in Duitsland het Ifo ondernemersvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

Gisteravond maakten Galapagos de resultaten bekend, waren redelijk conform verwachting. Galapagos kwam in 2023 uit op een lagere cashburn ten opzichte van 2022 en wil deze trend ook in 2024 voortzetten. Voor het volledige jaar 2024 verwacht het bedrijf een verdere vermindering van de cash burn en verwachten dat de deze tussen 280 miljoen en 320 miljoen euro zal liggen.

Brunel International heeft in het vierde kwartaal van 2023 de omzet zien stijgen, maar de EBIT en de marge zien afnemen. Brunel stelde vrijdag over 2023 een dividend van 0,55 per aandeel voor, gelijk aan het dividend over 2022. Brunel is 2024 gestart met een hoge enkelcijferige omzetgroei. De onderneming verwacht dat deze trend doorzet. Daarnaast ziet het bedrijf de eerste effecten van de kostenbesparingen doorkomen.

Besi ontving vanochtend, na de cijfers die het donderdag publiceerde, stevige koersdoelverhogingen van Berenberg en Deutsche Bank.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag 2,1 procent tot 5.087,03 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 39.069,11 punten en de Nasdaq noteerde 3,0 procent hoger op 16,041,62 punten.

