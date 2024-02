Beursblik: Berenberg en Deutsche verhogen koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg en Deutsche Bank hebben vrijdag hun koersdoel voor BE Semiconductor Industries verhoogd, nadat de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie donderdag met cijfers kwam. Berenberg verhoogde het koersdoel van 85,00 naar 140,00 euro met een onveranderd Houden advies, terwijl Deutsche Bank van 110,00 naar 130,00 euro ging, maar het aandeel op de verkooplijst hield. Analist Trion Reid van Berenberg noemt Besi van "hoge kwaliteit, maar ook hoog gewaardeerd". Besi is in de ogen van de analist een uitstekend bedrijf, met aantrekkelijke groeivooruitzichten en een indrukwekkende winstgevendheid. "Maar we denken dat de koers dit al ruimschoots heeft ingeprijsd", aldus Reid. Deutsche Bank zette Besi begin dit jaar op de verkooplijst, na de koersrally van het aandeel. De bank temperde toen de fantasie over AI. Veel zou al zijn ingeprijsd en de analisten van de Duitse bank meenden dat hoewel bepaalde segmenten flink zullen profiteren van AI, de halfgeleidersector daarbij niet vooraan zal staan. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.