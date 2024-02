Ferrari verhoogt dividend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ferrari heeft besloten om het dividend met 35 procent te verhogen. Dit maakte de Italiaanse autofabrikant donderdagavond bekend. Dit betekent dat Ferrari over 2023 een bedrag van 2,443 euro per aandeel zal uitkeren. In totaal zal de fabrikant 440 miljoen euro uitkeren. Ferrari is één van de belangen van de Italiaanse holding Exor, dat genoteerd is in de Amsterdamse AEX. Naast Ferrari is Exor ook aandeelhouder van onder meer de autobouwer Stellantis en voetbalclub Juventus. Bron: ABM Financial News

