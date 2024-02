Aziatische beurzen laten verdeeld beeld zien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De markten in Azië noteerden vrijdag ietwat gemengd, maar zonder grote uitslagen, terwijl beleggers nieuwe Chinese vastgoedprijsgegevens verwerkten. De beurs in Shanghai steeg 0,2 procent. De Hang Seng-index in Hongkong daalde echter met 0,1 procent. De Kospi index in Seoul wist ook te stijgen, met 0,2 procent met 1,2 procent. De Japanse beurs bleef vrijdag gesloten vanwege de verjaardag van de keizer. Donderdag sloot de Nikkei 225 nog op een nieuw record, waarmee het vorige record uit 1989 eindelijk uit de boeken verdween. In China bleek uit gegevens dat de verkoopprijzen van nieuwe woningen in de grootste steden in januari met 0,3 procent op maandbasis zijn gedaald. Eind vorig jaar kende de onrustige vastgoedmarkt van het land de ergste dalingen van de huizenprijzen in bijna negen jaar. Verder was er nog nieuws uit Zuid -Korea, waar de centrale bank de rente onveranderd liet op 3,5 procent. Hierdoor de verloor Koreaanse munt licht terrein ten opzichte van dollar. info@abmfn.nl Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

