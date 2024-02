Galapagos voldoet aan verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos kwam in 2023 uit op een lagere cashburn ten opzichte van 2023 en wil deze trend ook in 2024 voortzetten.Dit bleek donderdagavond uit de resultaten van het farmabedrijf.

"In 2023 hebben we belangrijke stappen gezet om onze organisatie te herpositioneren, onze focus op waardecreatie te hernieuwen en onze inspanningen te bevorderen om transformationele medicijnen naar patiënten over de hele wereld te brengen”, aldus Dr. Paul Stoffels , CEO en voorzitter van de raad van bestuur van Directeuren van Galapagos: "Na de succesvolle overdracht van de Jyseleca(R)-activiteiten vorige maand, gaan we verder met een gestroomlijnde portefeuille en een grotere focus op onze gedifferentieerde en innovatieve pijplijn. "We zijn vastbesloten om duurzame waarde op lange termijn te genereren voor onze aandeelhouders, onze patiënten en onze medewerkers."

Thad Huston, CFO en COO van Galapagos, concludeerde: "We sloten 2023 af met een sterke financiële positie van EUR 3,7 miljard aan contanten en lopende financiële investeringen. "We zullen doorgaan met het benutten van kansen voor bedrijfsontwikkeling en investeren in onze pijplijn om waarde te genereren voor al onze belanghebbenden.”

De cashburnrate kwam uiteindelijk uit op 414,8 miljoen euro .Voor 2023 rekende Galapagos op een cashburn van 380 tot 420 miljoen euro. In 2022 kwam de cashburn uit op 514 miljoen euro. Hier ging het bedrijf uit van 480 tot 520 miljoen euro.

Het bedrijf maakte bekend dat als gevolg van de recente overdracht van de volledige Jyselecaactiviteiten aan Alfasigma, worden de opbrengsten en kosten met betrekking tot Jyseleca voor het volledige jaar 2023 afzonderlijk van de resultaten van de voortgezette activiteiten gepresenteerd op de lijn 'Nettowinst/ verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten' in onze geconsolideerde winst- en verliesrekening. Het vergelijkende jaar 2022 is dienovereenkomstig aangepast voor de presentatie van de resultaten met betrekking tot de Jyseleca activiteiten.

Jaarcijfers

De omzet daalde in 2023 van 241,2 miljoen naar 239,7 miljoen euro.

Operationeel kwam er een verlies van 88,3 miljoen euro in de boeken, dat was 33 procent lager dan het verlies van 131,1 miljoen euro in 2022.

De R&D-kosten daalden in 2023 met 11 procent van 269,8 miljoen naar ruim 243,1 miljoen euro.

De kaspositie van Galapagos stond eind december op 3,7 miljard euro, van 4,1 miljard euro eind 2022.

De nettowinst uit beëindigde activiteiten met betrekking tot Jyseleca bedroeg 215,7 miljoen euro, vergeleken met een nettoverlies van 146,6 miljoen euro voor het jaar 2022.

In 2023 was een nettoverlies uit onze voortgezette activiteiten van 4,0 miljoen euro, vergeleken met een nettoverlies van 71,4 miljoen euro in 2022.

Door de verkoop van Jyseleca kwam de nettowinst uit op 211,7 miljoen euro ten opzichte van een verlies van 218 miljoen euro in 2022.

Outlook

Voor het volledige jaar 2024 verwacht het bedrijf een verdere vermindering van de cash burn en verwachten dat de cash burn tussen 280 miljoen en 320 miljoen euro zal liggen exclusief toekomstige potentiële mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling .

We zullen doorgaan met het evalueren van meerdere productkandidaten en mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling om onze interne capaciteiten verder te benutten en onze pijplijn van potentiële best-in-class onderzoeksgeneesmiddelen in onze therapeutische aandachtsgebieden immunologie en oncologie te versnellen en uit te breiden, aldus Galapagos.

Het aandeel Galapagos sloot donderdag op Euronext 1,5 procent hoger op een slotkoers van 35,93 euro.