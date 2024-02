Nikola levert meer vrachtwagens af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nikola

(ABM FN-Dow Jones) Nikola heeft in het vierde kwartaal meer voertuigen afgeleverd, terwijl het verlies kleiner werd. Dit bleek donderdagmiddag uit de resultaten van het Amerikaanse bedrijf. De fabrikant van elektrische vrachtwagens leverde in het kwartaal 35 voertuigen af. Dat waren er in dezelfde periode een jaar eerder 20. Nikola had geen voorraad eindproducten meer aan het eind van het vierde kwartaal. De productie daalde wel in het vierde kwartaal van 2023, tot 42, van 133 een jaar eerder. Het verlies nam afgelopen kwartaal af, tot 153,6 miljoen dollar, of een verlies van 0,14 dollar per aandeel. Een jaar eerder kwam er een verlies in de boeken van ruim 222 miljoen dollar of 0,36 dollar per aandeel. Aangepast kwam het verlies uit op 0,11 dollar per aandeel, waar analisten volgens FactSet uitgingen van een verlies van 0,13 dollar per aandeel. De omzet steeg van 5,5 naar 11,5 miljoen dollar. Hier ging de markt echter uit van 13,2 miljoen dollar. In het vierde kwartaal haalde Nikola 230,3 miljoen dollar op, waarmee de kaspositie uitkwam op bijna 465 miljoen dollar aan het einde van 2023, "het hoogste kassaldo zonder voorwaarden sinds het vierde kwartaal van 2021", aldus het bedrijf. Het aandeel daalde donderdag licht, kort na de opening op Wall Street. Bron: ABM Financial News

