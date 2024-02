ECB is geduldig met renteverlagingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank was bij het laatste rentebesluit tevreden over de ontwikkeling van de inflatie, maar dat proces blijft kwetsbaar en dus is de centrale bank geduldig met een aanpassing van het monetaire beleid. Dit bleek donderdag uit de notulen van de laatste vergadering van de ECB, eind januari. De beleidsmakers gaven aan "dat continuïteit, voorzichtigheid en geduld nog steeds geboden zijn, aangezien het desinflatieproces broos blijft en te vroeg opgeven een deel van de geboekte vooruitgang teniet zou kunnen doen", zo viel te lezen in de verslaglegging. Er was een brede consensus onder de leden dat het voorbarig was om renteverlagingen te bespreken. "Het risico van een te vroege renteverlaging werd nog steeds groter geacht dan het risico van een te late renteverlaging", volgens de notulen. De ECB blijft zich ook baseren op inkomende data om de koers van het monetaire beleid te bepalen. Het huidige niveau van de beleidsrentes zou een substantiële bijdrage leveren aan het bereiken van het inflatiedoel van 2,0 procent als die lang genoeg wordt gehandhaafd, zeiden de ECB-bestuursleden. Het bestuur benadrukte in de notulen dat de recente daling van de inflatie "goed nieuws" was. De algemene en onderliggende inflatiecijfers lagen de laatste tijd voortdurend onder de voorziene niveaus, "wat duidt op een sneller dan verwacht desinflatoir proces", aldus de ECB. Het is daarom waarschijnlijk dat in maart, bij de nieuwe economische projecties, de inflatieverwachting voor 2024 wordt verlaagd, aldus de notulen. De beleidsmakers vonden wel dat de vooruitzichten voor de inflatie op korte termijn bijzonder troebel bleven. Een belangrijk element is daarbij de loongroei. In de notulen stelde de ECB dat de loongroei in het eerste kwartaal van dit jaar belangrijk zal zijn voor het toekomstige monetaire beleid. Over het algemeen waren de leden van mening dat de laatste ontwikkelingen in de economische activiteit en de inflatie consistent waren met de huidige monetaire beleidskoers. Bron: ABM Financial News

