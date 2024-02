Moderna boekt onverwacht winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Moderna heeft in het vierde kwartaal van 2023 onverwacht een nettowinst weten te boeken. Dat bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de maker van coronavaccins. De nettowinst bedroeg afgelopen kwartaal 217 miljoen dollar tegen een nettowinst van 1,5 miljard dollar een jaar eerder. Dit komt neer op 0,55 dollar winst per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een verlies van 0,99 dollar per aandeel. Moderna waarschuwde bij de resultaten over het derde kwartaal al voor teruglopende resultaten. De omzet daalde op jaarbasis van 5,1 miljard naar 2,8 miljard dollar in het afgelopen kwartaal, maar was daarmee hoger dan de analistenverwachting van 2,5 miljard dollar. Het nettoverlies over heel 2023 kwam uit op 4,7 miljard dollar tegen een nettowinst van 8,4 miljard dollar over 2022. Over heel 2023 kwam de omzet uit op 6,8 miljard dollar, binnen de bandbreedte van 6 tot 8 miljard dollar die Moderna zelf aanhield. Over 2022 kwam de omzet nog uit op 19,3 miljard dollar. Outlook Voor 2024 rekent Moderna op een omzet van circa 4 miljard dollar. Het aandeel opent naar verwachting donderdag 5,6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

