Futures wijzen op flink hogere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een flink hogere opening tegemoet, nadat Nvidia met sterke cijfers en een overtuigende outlook kwam. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 1,2 procent hoger en die op de Nasdaq zelfs 2 procent in de plus.

Daarmee ligt de S&P 500 op koers om zijn record van bijna 5.030 punten aan te scherpen.

Chipreus Nvidia wist de verwachtingen woensdagavond flink te overtreffen en de outlook was volgens marktstrateeg Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild "buitenaards".

In een toelichting op de resultaten sprak Nvidia-CEO Jensen Huang bovendien van een kantelpunt voor kunstmatige intelligentie (AI), waarbij de vraag naar AI-chips wereldwijd krachtig is. Niet alleen in de techsector, maar ook in andere industrieën.

"Het enthousiasme voor kunstmatige intelligentie heeft de rally van Nvidia, samen met andere grote technologienamen, het afgelopen jaar aangedreven. De uitmuntende kwartaalresultaten van de chipfabrikant kunnen het vertrouwen in de sector verder vergroten, wat de bredere markt ten goede komt. Ook andere AI- en semiconductor aandelen zaten gisteravond in de lift", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

"Het ziet er goed uit voor de chipindustrie", vulde investment manager Simon Wiersma van ING aan. "Met zulke cijfers en vooruitzichten is er geen sprake van een zeepbel en zullen analistenverwachtingen voor een flink aantal aandelen uit de chipindustrie verder worden verhoogd."

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve werd woensdagavond duidelijk dat de centrale bank bang is om te snel de rente te verlagen. De tienjaarsrente steeg naar meer dan 4,30 procent en noteerde ook donderdag rond dit niveau.

Op macro-economisch vlak is er vanmiddag in de VS aandacht voor de wekelijkse steunaanvragen, de Chicago Fed index, de samengestelde inkoopmanagersindex en de bestaande woningverkopen.

Mogelijk komt de olieprijs in beweging na het verschijnen van het wekelijkse Amerikaanse olievoorradenrapport. WTI werd donderdag vooralsnog iets duurder op ruim 78 dollar per vat.

De euro/dollar steeg aan het begin van de middag 0,3 procent naar 1,0849.

Bedrijfsnieuws

In het vierde kwartaal boekte Nvidia een omzet van 22,1 miljard dollar, een stijging van 265 procent op jaarbasis. Analisten geraadpleegd door FactSet mikten op 20,4 miljard dollar. Datacenters waren goed voor het merendeel van de omzet, met 18,4 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 5,16 dollar. Analisten rekenden op 4,59 dollar per aandeel. Voor het lopende kwartaal rekent Nvidia op een gemiddelde omzet van 24,0 miljard dollar. De brutomarge zal tussen de 76,3 en 77,0 procent liggen. Dat was 76,0 procent in het vorige kwartaal. De markt rekent op een omzet van ruim 22 miljard dollar.

Het aandeel Nvidia noteerde donderdag voorbeurs 14 procent hoger. Sectorgenoten Advanced Micro Devices, GlobalFoundries, Micron Technology en Broadcom stevenen ook af op een duidelijk hogere opening.

Rivian heeft het afgelopen kwartaal een iets kleiner verlies geboekt. Voor het nieuwe boekjaar verwacht de fabrikant van elektrische voertuigen 57.000 trucks te produceren, met 1,8 miljard dollar aan investeringen en de aangepaste EBITDA van 2,7 miljard dollar negatief. Verder kondigde de fabrikant een ontslagronde aan.

Sectorgenoot Nikola opent donderdag de boeken, net als farmaceut Moderna.

Slotstanden

De S&P 500 index sloot woensdag 0,1 procent hoger op 4.981,80 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 38.612,24 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 15.580,87 punten.