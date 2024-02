CPB: groei Nederlandse economie trekt aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De groei van de Nederlandse economie zit weer in een opgaande trend. Dit bleek donderdag uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. In 2023 groeide de Nederlandse economie fractioneel met 0,1 procent. Maar in 2024 zal het bruto binnenlands product met 1,1 procent stijgen, aldus het CPB, en in 2025 met 1,6 procent. Dat is nog wel veel minder dan de 4,3 procent groei in 2022. De werkloosheid zal iets oplopen, van 3,5 procent in 2023 naar 3,9 procent in 2025. Volgens het CPB stijgt de koopkracht dit jaar flink, te danken aan hogere lonen in combinatie met een dalende inflatie. Maar in 2025 groeit de koopkracht niet verder, aldus het planbureau. Waar de inflatie in 2023 nog uitkwam op 3,8 procent, zullen de prijzen dit jaar met 2,9 procent stijgen en volgend jaar met 2,8 procent. Bron: ABM Financial News

