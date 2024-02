Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger en lijken zich neer te leggen bij de voorzichtige houding van de Fed-bestuurders met betrekking tot het rentebeleid. Cijfers van Nvidia bieden steun aan Europese tech-aandelen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,6 procent op 493,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,1 procent naar 17.313,05 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,6 procent met een stand van 7.860,47 punten. De Britse FTSE koerste nog geen 0,1 procent hoger op 7.666,15 punten.

Na de notulen van de Fed zijn de ogen donderdag gericht op de notulen van de ECB.

De economie van Duitsland blijft in zwaar weer, zo bleek vanochtend. De Franse economie kromp ook nog altijd, maar wel een stuk minder hard dan een maand eerder. De economie van de gehele eurozone kromp minder dan een maand eerder.

De inflatie van de eurozone over januari kwam definitief uit op 2,8 procent. Dat was gelijk aan de voorlopige metingen. De kerninflatie kwam uit op 3,3 procent en ook dat was conform de eerste meting.

Vanmiddag volgt de centrale bank van Turkije met een rentebesluit. In de VS gaat het vandaag onder meer om de steunaanvragen, de activiteitenindex van de Fed van Chicago over januari en de samengestelde inkoopdata over februari.

Olie noteerde donderdag hoger. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het rood op 78,28 dollar, terwijl voor een april-future Brent 83,40 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0857. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0851 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0820 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Nestlé heeft over 2023 een lagere omzet geboekt en ziet voor 2024 een aanhoudende groei voor de onderliggende winst per aandeel. De onderneming deed het minder goed dan voorzien. Het aandeel noteerde 4,2 procent lager.

Engie heeft in 2023 een hogere winst geboekt, maar voorziet wat tegenwind in het lopende jaar. Engie noteerde 2,9 procent hoger.

Telefonica deed het in 2023 beter dan voorzien, ondanks hoger dan verwachte voorzieningen, terwijl de outlook voor 2024 in lijn lag met de strategie tot en met 2026. De koers noteerde 1,2 procent hoger.

Heidelberg Materials verwacht voor dit jaar een stabilisering van de omzet tussen de 3,0 en 3,3 miljard euro. Dat is overeenkomstig de consensus. De koers noteerde 0,3 procent hoger.

Lloyds Bank zag de winstmarge over 2023 overeenkomen met de verwachtingen. Voor lopende boekjaar wordt een marge van 2,90 procent verwacht. Dit was in het afgelopen jaar nog 3,11 procent. Het aandeel noteerde vlak.

Rolls-Royce deed het over het vierde kwartaal beter dan verwacht en trad ook met een solide outlook voor 2024 naar buiten. De koers van de bouwer van vliegtuigmotoren noteerde 8,5 procent hoger.

Mercedes-Benz verwacht voor dit jaar een EBIT-marge van 10 topt 12 procent, hetgeen volgens zakenbank Bernstein wat aan de lage kant is. Het bedrijf kondigde een nieuw beloningsbeleid voor de aandeelhouder aan. Het aandeel noteerde 4,7 procent hoger.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een stevig hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,1 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,1 procent tot 4.981,80 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 38.612,24 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 15.580,87 punten.