Beursblik: goede cijfers Besi

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft een goed vierde kwartaal achter de rug, maar de outlook voor het lopende eerste kwartaal is wat aan de magere kant. Dit stelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam donderdag in een rapport. "De omzet in het vierde kwartaal was 6 procent beter dan verwacht", zag Roeg. En de winst viel 8 procent hoger uit dan voorzien. Maar de omzetoutlook voor het lopende eerste kwartaal was een tegenvaller van 7 procent. Per saldo ogen de vooruitzichten voor AI-gerelateerde producten goed, zei Roeg, wijzend op de kwartaalupdate van Nvidia van gisterenavond. Maar de vooruitzichten voor de meer gangbare producten zijn wat voorzichtiger, als gevolg van de zwakke marktomstandigheden in automotive en de industrie. Roeg gaat zijn taxaties herzien, maar liet zijn Reduceren advies met een koersdoel van 108,00 euro ongemoeid. Het aandeel Besi steeg donderdag met 12,7 procent naar 175,35 euro. Bron: ABM Financial News

