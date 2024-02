Valuta: euro opmerkelijk sterk

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag boven de 1,0850 dollar en dat was verrassend gezien de terughoudendheid onder Fed-bestuurders ten aanzien van een eerste renteverlaging. De ECB volgt later vandaag met de notulen.

"Met het gebrek aan animo onder de Fed-leden om de rente in een vroeg stadium te verlagen hadden wij een sterkere dollar verwacht", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Mogelijk dat de redenering in de markt is dat de ECB dan ook langer wacht met een renteverlaging, hetgeen de euro, kennelijk meer wind in de zeilen geeft dan de dollar", aldus Van der Meer.

De notulen van de Fed lieten een toegenomen zorg onder de bestuurders zien over de risico's van een voortijdige verlaging van de rente. Op twee bestuurders na, zagen de Fed-leden minder risico in handhaving van de rente voor langere tijd. De notulen verschenen drie weken na de laatste vergadering in januari.

Van der Meer kijkt vandaag vooral uit naar de notulen van de ECB en de optredens van diverse Fed-prominenten.

De economie van Duitsland blijft in zwaar weer, zo bleek vanochtend. De Franse economie kromp ook nog altijd, maar wel een stuk minder hard dan een maand eerder. De economie van de gehele eurozone kromp minder dan een maand eerder.

De economie van Australië bleek in februari weer te groeien. Er was zelfs sprake van de sterkste groei sinds april vorig jaar.

China geeft circa 17 miljard dollar aan leningen af aan de vastgoedsector, zo bleek woensdag. De stap wordt gezien als een poging de Chinese vastgoedmarkt erbovenop te krijgen. Eerder deze week verlaagde de People's Bank of China één van de rentetarieven voor vijfjarige leningen met 25 basispunten. Deze stap kan potentiële huizenkopers stimuleren uiteindelijk een hypotheek af te sluiten.

De inflatie van de eurozone over januari kwam definitief uit op 2,8 procent. Dat was gelijk aan de voorlopige metingen. De kerninflatie kwam uit op 3,3 procent en ook dat was conform de eerste meting.

Vanmiddag volgt de centrale bank van Turkije met een rentebesluit. In de VS gaat het vandaag onder meer om de steunaanvragen, de activiteitenindex van de Fed van Chicago over januari en de samengestelde inkoopdata over februari.

De euro noteerde donderdag 0,3 procent hoger op 1,0,852 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8563 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,3 procent tot 1,2673 dollar. De euro kostte 33,6583 Turkse lira. De Australische dollar steeg 0,5 procent naar 0,6581 Amerikaanse dollar. De dollar kostte donderdag 7,1897 yuan, een vrijwel vlakke koers.