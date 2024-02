Tech aan kop in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend overtuigend hoger. Kort na de klok van elf uur won de AEX 1,1 procent op 856,32 punten. Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx schreef de forse stijging van techfondsen in Amsterdam toe aan de meevallende cijfers van Nvidia woensdag nabeurs. Nvidia lijkt vanmiddag ruim 14 procent hoger te openen. Het bedrijf zag zijn omzet met een indrukwekkende 265 procent toenemen, wat nog beter was dan analisten hadden voorspeld. Nvidia voorspelde ook voor het lopende kwartaal een aanzienlijke omzetgroei, ondanks de al hoge verwachtingen. "De uitmuntende kwartaalresultaten van de chipfabrikant kunnen het vertrouwen in de sector verder vergroten, wat de bredere markt ten goede komt. Ook andere AI- en semiconductor aandelen zaten gisteravond al in de lift", aldus Blekemolen. Vanochtend kwamen daar flinke winsten voor aandelen als ASMI, ASML en Besi bij. In Azië won toeleverancier TSMC anderhalf procent. Beleggers in Europa konden vanochtend ook reageren op de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve. Daaruit bleek dat centrale bankiers voorzichtig zijn met het te snel verlagen van de rentetarieven en benadrukten het belang van het “zorgvuldig beoordelen” van nieuwe data om te zien of de inflatie richting de doelstelling van 2 procent kan gaan. "De markt probeert tegelijk in de pas te lopen met de recente uitspraken van Fed-leden", aldus CIO Dana D'Auria van Envestnet. "We zullen de eerste renteverlagingen niet zo snel zien als gedacht." Het rendement op de tienjaars staatsobligatie steeg in reactie op de notulen met bijna 5 basispunten tot 4,323 procent, maar vanochtend daalde deze naar 4,307 procent. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0854. De olieprijzen stegen licht. In de eurozone liep de inflatie in januari fractioneel terug, hetgeen conform eerdere cijfers was. Verder bleek de economie van de eurozone in februari minder hard te zijn gekrompen dan verwacht. Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank zag de dienstensector als lichtpunt, nu deze niet meer krimpt. Dat is volgens de econoom voor het eerst sinds juli 2023. De krimp bij de industrie schreef de econoom toe aan een vertraging bij nieuwe orders, terwijl werd gesneden in het personeelsbestand. De la Rubia verwacht dat de ECB evenwel niet blij zal zijn met de cijfers en daarom niet eerder dan in juni met een renteverlaging komt. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg ASML met 3,7 procent en ASMI zelfs met 5,6 procent na sterke cijfers van Nvidia woensdag nabeurs. De grootste uitschieter was evenwel Besi met een koerssprong van maar liefst 16,1 procent. De Duivense toeleverancier van de halfgeleidersector overtrof de eigen outlook ruimschoots, maar rekent voor het lopende eerste kwartaal op een lagere omzet. Het vierde kwartaal viel mee, oordeelde ING. Maar Degroof Petercam noemde de outlook die Besi gaf "wat aan de zwakke kant". Unilever verloor juist 1,6 procent, maar noteerde ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd daalde het aandeel slechts beperkt. Sectorgenoot Nestlé kwam vanochtend met cijfers. In de AMX gingen de handen op elkaar voor de cijfers van Aalberts. Het aandeel steeg met 11 procent, nadat het bedrijf de verwachtingen overtrof. Jefferies verwacht dat de consensus voor 2024 omhoog kan. Arcadis schreef 3,3 procent bij na cijfers, die volgens Jefferies beter dan verwacht waren. AMG steeg 5,4 procent, na een aanvankelijk flink lagere opening. De resultaten van AMG vielen volgens Berenberg mee, te danken aan eenmalige meevallers, maar de outlook viel tegen. Van Lanschot Kempen steeg met 2,4 procent, ook na cijfers. Avantium won onder de kleinere aandelen 2,2 procent. ForFarmers en Nedap verloren respectievelijk 0,4 en 0,1 procent na het openen van de boeken. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.